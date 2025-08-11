Verano
La única playa de Cáceres se exhibe ante todo el país en el cupón de la ONCE
El embalse de Cancho del Fresno, con bandera azul, será la imagen de los boletos del próximo 19 de agosto
La provincia de Cáceres tiene un espectacular paraíso en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. La única playa que hay en todo el territorio cacereño, el embalse del Cancho del Fresno de la localidad de Cañamero, se va a exhibir por todo el país al ser la imagen del cupón de la ONCE del martes, 19 de agosto, perteneciente a la serie 'Playas con bandera'.
La presentación, el martes
Fernando Iglesias, delegado de la ONCE, y David Peña, alcalde de Cañamero, serán quienes presenten este cupón el martes, 12 de agosto, a las 11.00 horas, en la misma playa (que ha renovado por tercer año consecutivo la bandera azul).
Variedad
Con la bandera azul en la playa de Cañamero se pone en valor, además de otras bondades del Geoparque, la amplia variedad de actividades acuáticas y náuticas que se pueden hacer en un entorno de una rica variedad geológica y enorme belleza. Así, en el embalse se puede practicar paddle surf o piragüismo, a la vez que disfrutar de una playa de arena rodeada de sierras, bosques y caminos para hacer senderismo, ciclismo o pesca entre otras actividades.
Turismo acuático
Además, la Diputación de Cáceres viene trabajando por el desarrollo del turismo acuático y náutico a través de inversiones en infraestructuras, promociones, publicaciones, planes de uso y gestión de recursos y diferentes programas relacionados con el agua que, para la provincia, se ha convertido en más que un recurso natural. Actualmente, la playa de Cañamero está buscando nuevos proyectos para su potenciación y que se convierta en un auténtico revulsivo económico para la zona.
