La agenda de agosto en Cáceres se llena de exposiciones y fiestas populares

Desde la Vera hasta la capital, la cultura y las fiestas vecinales animan el calendario estival.

La Estación Arroyo-Malpartida celebra sus fiestas patronales

Este martes 12 de agosto, la localidad de Estación Arroyo - Malpartida vivirá una jornada llena de actividades con motivo de sus fiestas patronales. La programación incluye talleres, sesiones fotográficas, bingo y exposiciones, dirigidas a vecinos de todas las edades. La jornada comenzará a las 11:00 horas con un taller de teatro para adultos. A las 13:00 se realizará una sesión de fotografías a estacioneros destacados, como homenaje a figuras representativas de la localidad. Por la tarde, a las 20:00 horas, se celebrará una partida de bingo en la sede vecinal, y a las 21:00 se inaugurará una exposición de fotografías antiguas, también en la sede.

El Museo Helga de Alvear acoge una gran exposición

Hasta el próximo 21 de septiembre a las 22:00 horas, el Museo Helga de Alvear ofrece una destacada exposición dedicada al artista Santiago Sierra, que pone en valor su trayectoria y su estrecha relación con la colección del museo. La muestra reúne obras históricas, piezas creadas especialmente para esta ocasión, así como el archivo personal que Sierra ha donado al museo. Además, se exhiben la primera y la última obra que el artista presentó en la Galería Helga de Alvear. Con esta exposición, Santiago Sierra rinde homenaje a su galerista y mecenas, Helga de Alvear, en una propuesta que celebra su vínculo artístico y personal a lo largo de los años.

La lente y el pincel acoge la exposición "El viaje de las Pelos de Leona"

Desde el pasado 11 de julio, el espacio cultural La Lente y el Pincel, situado en la Avenida de España 25, acoge la exposición "The Journey of the Lioness Hairs" (El viaje de las Pelos de Leona), de la fotógrafa Miriam A. Gómez. La muestra podrá visitarse hasta el 10 de septiembre. Se trata de un proyecto fotográfico documental que narra, a través de imágenes, el recorrido de un grupo de amigas por distintos parajes de la comarca de La Vera, culminando en el pueblo de Garganta la Olla. La autora ha seleccionado algunas de estas fotografías para llenar las paredes del espacio expositivo. Además, los visitantes podrán consultar un catálogo con la colección completa, que representa la primera edición de este trabajo y que se publicará próximamente bajo el sello editorial 'El Gira Gira del Arte'.