Actualidad municipal
El alcalde de Cáceres, de vacaciones hasta el 25 de agosto
Rafa Mateos cumplirá tres semanas ausentado de su cargo, mientras le sustituyen Jorge Suárez y Emilio Borrega
La actividad municipal en el Ayuntamiento de Cáceres, de forma paralela a la de prácticamente todos los consistorios e instituciones del país, baja considerablemente durante el mes de agosto. Y los políticos aprovechan estas semanas de calma para ausentarse durante unos días de su cargo y recargar pilas de cara al inicio del curso, en septiembre.
Hasta el 25
También está disfrutando de estas fechas el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, que va a pasar unas tres semanas de vacaciones. A pesar de que este año no ha aparecido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, como suele ser habitual, el regidor delegó sus funciones durante la semana pasada y regresará al cargo el día 25.
Suárez y Borrega
Emilio Borrega, que además de tener varias concejalías es el teniente alcalde, habitúa a ser quien le sustituye en el cargo. Sin embargo, estos primeros días le está tocando asumir la responsabilidad al concejal de Cultura, Jorge Suárez, que también está trabajando en el proyecto de la Capitalidad Cultural 2031. La semana que viene sí será Borrega el regidor en funciones.
Años anteriores
Es habitual que Mateos utilice estas fechas para coger vacaciones. En su primer verano de mandato (2023), pasó del 7 al 20 de agosto de vacaciones. Ya en 2024, también estuvo un par de semanas alejado de sus funciones, hasta que regresó el 26 de agosto.
