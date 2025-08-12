La Asociación Extremeña de Cronistas Oficiales se suma a la candidatura de Cáceres 2031

La Asociación Extremeña de Cronistas Oficiales formaliza el manifiesto en apoyo a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031. El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, recibió hace unas semanas a los cronistas oficiales de la ciudad, Fernando Jiménez Berrocal y Santos Benítez, quienes han acudido en representación propia y en nombre de los 72 cronistas que integran la asociación.

Santos Benítez explicó que: "La adhesión fue acordada por unanimidad en la asamblea del pasado 14 de junio, y todos los miembros de la asociación nos ponemos a disposición del ayuntamiento y del proyecto de la Capitalidad para colaborar en todo aquello en lo que podamos aportar, especialmente en las actividades que se organicen".

Por su parte, Fernando Jiménez Berrocal destacó que "además, desde la asociación, todos los cronistas daremos difusión a la candidatura".

El alcalde agradeció esta incorporación al proyecto, subrayando que "son las personas que mejor conocen la historia de la ciudad y, por tanto, quienes mejor pueden ayudarnos a confeccionar tanto la programación como el dossier que presentaremos a Europa a finales de este año, con el que demostraremos por qué Cáceres debe ser Capital Europea de la Cultura en 2031".

La participación de los cronistas oficiales ya tiene su primera cita confirmada que será La Noche del Patrimonio, donde jugarán un papel destacado guiando a los visitantes a través del legado judío de la ciudad, entre otras actividades previstas, informa el Ayuntamiento de Cáceres en nota de prensa.