Baldosas rotas, alcorques destrozados y maleza: así está el paseo más noble del centro de Cáceres que exige una reparación

Alcorques destrozados, suciedad, falta de mantenimiento de los jardines, maleza, baldosas rotas: este es el estado que presenta el Paseo de Cánovas, en la zona del parque de Gloria Fuertes, junto a la Delegación de Hacienda. La que está considerada como la zona verde más noble de la ciudad está sometida a un abandono que exige ponerle coto.

De hecho, el alcalde, Rafa Mateos, está buscando 6,5 millones de euros para uno de los proyectos más importantes de la historia reciente de la ciudad, ya que incluyó en las peticiones a los fondos europeos una partida de unos seis millones y medio de euros para una actuación integral en el entorno del paseo de Cánovas y la avenida de España, descartando desde el primer momento actuar en la plaza de América y eliminar la Cruz de los Caídos.

Así está el parque de Cánovas de Cáceres / El Periódico

Flores Avelina

No obstante, se trata de una previsión y, entretanto, lo que es el mantenimiento diario del parque es a todas luces deficitario. Se da la circunstancia de que en la misma zona se encuentra el quiosco de flores Avelina, que presenta una imagen deplorable. Fue en 2021 cuando Avelina Sánchez Vinagre bajó la persiana de su tradicional quiosco de flores. Corría el mes de diciembre y desde entonces la instalación sigue cerrada en el parque de Gloria Fuertes. Cada vez más deteriorada, la instalación se ha convertido en un nido de suciedad, orines de perros y pintadas, y sus cristales sirven como tablón de anuncios.

Ofrece una imagen que nada tiene que ver con el decoro que una zona verde tan noble como la de Cánovas debería guardar. El quiosco de Avelina sufrió duros reveses a lo largo de su historia. Corría 2019 cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la sentencia de un juzgado cacereño que daba cinco meses a los gestores del quiosco de flores Avelina para dejarlo libre.

El alto tribunal

De esta manera, el alto tribunal extremeño confirmaba la sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres de diciembre de 2018. El fallo cerraba así el proceso para la regularización de esta instalación, que ya sufrió un desalojo en el año 2001 cuando se clausuró y se derribó el quiosco, que entonces se ubicaba en la esquina del edificio Múltiples.

En enero de 2018, el pleno del Ayuntamiento de Cáceres trató un expediente sobre la licencia de uso del dominio público relativo a la instalación del quiosco destinado a la venta de flores. Se acordó entonces continuar el expediente iniciado para dar cumplimiento a una sentencia firme del Juzgado Contencioso Administrativo por la cual se consideraba extinguida la licencia demanial de ocupación de ese espacio público. Fue en ese momento cuando la gerencia del quiosco de flores recurrió esta resolución en los tribunales, que dieron la razón al ayuntamiento en este litigio y que posteriormente ratificó el TSJEx.