Cáceres acoge el 'Yellow Summer Camp', un campamento referente internacional

Este martes, el Ayuntamiento de Cáceres recibió oficialmente a los jóvenes del 'Yellow Summer Camp', un campamento de verano internacional que destaca por su programa centrado en el desarrollo sostenible. Los participantes, provenientes de distintos países, se reúnen para aprender y debatir sobre la importancia de las energías renovables para construir un futuro sostenible. El campamento se ha desarrollado del 4 al 13 de agosto en la ciudad de Cáceres y ha sido organizado por el Consejo Local de la Juventud en colaboración con los ayuntamientos de Gummersbach, Alemania y La Roche-sur-Yon, Francia, municipios con los que el consistorio cacereño mantiene un acuerdo de cooperación. Al acto han asistido la concejala de Juventud, Soledad Carrasco, y el concejal de Educación, Jorge Suárez.

Talleres para los jóvenes

A lo largo del programa, los jóvenes participan en talleres centrados en la sostenibilidad y las energías renovables, además de disfrutar de actividades al aire libre, excursiones, música y espacios dedicados al intercambio cultural, la convivencia y el trabajo colaborativo entre distintas nacionalidades. Durante el acto, los organizadores del campamento obsequiaron a ambos concejales con unas camisetas y un cuadro como muestra de agradecimiento por el trato recibido.

Fotogalería | El Ayuntamiento de Cáceres recibe a los partipantes del campamento Yellow Summer / Jorge Valiente

Representantes

Por último, tres representantes de cada país han compartido lo que más les ha gustado de estos ciclos de intercambio. “Nos ha encantado poder salir y visitar nuevos lugares, a pesar del calor. Disfrutamos mucho bañándonos en las gargantas naturales y también en el parque acuático Lusiberia, en Badajoz. En general, nos ha entusiasmado conocer nuevos sitios y países. También visitamos Portugal y Castelo de Vide, algo que siempre recordaremos. Además, pudimos ver numerosos monumentos, lo cual ha sido una experiencia muy enriquecedora que permanecerá con nosotros para siempre”. Con experiencias inolvidables y nuevos lazos entre distintas culturas, el 'Yellow Summer Camp' ha cumplido su objetivo de educar y motivar a la juventud hacia un futuro más sostenible, dejando en Cáceres una huella de cooperación y aprendizaje que perdurará más allá del verano.