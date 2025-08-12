Retrato de la capital
Cuando Cáceres declaró la guerra a la insalubridad en 1923 y prohibió que los cerdos andaran sueltos por la ciudad
El alcalde también ordenó la retirada de gallinas en las calles y exigió el uso de bozales en perros, en una campaña por la higiene y el orden público
En el periódico, rescatamos noticias históricas que nos permiten entender cómo eran las costumbres y preocupaciones de la ciudad en tiempos pasados. Hoy recordamos una curiosa orden municipal.
En noviembre de 1923, el nuevo alcalde de Cáceres publicó un bando en el que establecía una serie de medidas destinadas a mejorar la salubridad e higiene de la población. En un plazo de 60 días, ordenaba que todos los cerdos fueran retirados del núcleo urbano. Asimismo, disponía que los cebaderos y criaderos debían ubicarse a más de un kilómetro de la ciudad o del corral del Matadero Municipal, donde se habilitaría un solar para la construcción de cochiqueras.
Además, se prohibía la presencia de perros en la vía pública si no llevaban bozal, y no se permitía la circulación de gallinas por las calles. Por último, se exigía la limpieza diaria de cuadras y establos.
