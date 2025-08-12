Cáceres reparte abanicos con su nueva imagen turística para combatir el calor y atraer visitantes

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado el reparto gratuito de 2.000 abanicos como parte de su nueva estrategia de promoción turística. Con el lema “Feel Cáceres”, la campaña busca conectar emocionalmente con vecinos, turistas y visitantes, y difundir una imagen renovada de la ciudad tanto a nivel nacional como internacional. Los abanicos, elaborados por una empresa local con madera y tela, incorporan el nuevo logotipo de la campaña impreso sobre un diseño que representa el plano del conjunto monumental. Se están entregando en la Oficina Municipal de Turismo, ubicada en la Plaza Mayor, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas, hasta agotar existencias.

Presencia en Madrid

Junto a los abanicos, se distribuyen folletos informativos con los principales puntos de interés turístico y sugerencias gastronómicas. Esta acción forma parte de la ambiciosa campaña “Feel Cáceres: del corazón de Cáceres al corazón del mundo”, que ya ha tenido una destacada presencia en Madrid, donde un vídeo promocional ha sido proyectado en 15 pantallas digitales enormes situadas en puntos emblemáticos como Cines Callao, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Rialto y el Teatro Coliseum. En total, la pieza audiovisual ha logrado más de 17 millones de impactos visuales, de los cuales 9 millones corresponden a turistas internacionales y más de 8 millones al público nacional.

Acciones futuras

La campaña continuará durante el segundo semestre de 2025 con nuevas iniciativas, entre ellas publicidad en Spotify, la distribución de 20.000 folletos en español y la difusión de 50.000 planos turísticos actualizados. Con todo ello, el Ayuntamiento de Cáceres apuesta por un turismo más actual y con proyección global, reafirmando su compromiso con la dinamización del sector turístico y la promoción de la ciudad en nuevos mercados.