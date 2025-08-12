Cáceres suma en lo que va de año 14 muertes al volante y ya supera el total de fallecidos en 2024

El verano es uno de los periodos del año con mayor movilidad en el país. La coincidencia con las fechas de vacaciones para gran parte de los españoles condiciona que las carreteras cuenten con más tránsito del habitual. De hecho, el Gobierno a través de la Dirección General de Tráfico (DGT) hace hincapié en sus campañas de julio y agosto en la necesidad de redoblar la precaución y las medidas para evitar que el viaje se convierta en una tragedia.

Cierto es que atrás ha dejado España los años en los que los registros contabilizaban hasta 3.000 muertes al volante. El trabajo de concienciación sobre los límites de velocidad y el uso del cinturón de seguridad han reducido sustancialmente las cifras aunque en la última década se mantiene el dato de mil fallecidos al año, solo se salva de esos fatídicos números 2020, condicionado si bien se recuerda por una pandemia mundial que detuvo la movilidad internacional.

En cuanto a los datos desglosados por provincias, Cáceres ha mantenido en esta última década una media de dos dígitos salvo en los años de la alerta sanitaria -9 en 2020 y 7 en 2021- en lo relativo a siniestros en vías interurbanas. En relación a los años con mayor siniestralidad destacan sobre el resto 2017 con 25 muertos, el peor dato que se registró en diez años, y 2023 con 18 fallecidos. El resto de años se ha sostenido en una horquilla entre los 11 y los 18 fallecidos.

Más muertos que en todo 2024

Estos datos corresponden a los informes anuales que elabora la Dirección General de Tráfico en los que desglosa por provincia los números correspondientes a los accidentes mortales. Estos balances recogen datos a año completo, es decir, correspondiente a los doce meses. Ya en lo relativo al año que nos ocupa, 2025, la DGT contabiliza a fecha de 10 de agosto 14 muertes en carretera, una cifra que en la comparativa por años supera ya al total de fallecidos al volante en todo 2024, 13 de enero a diciembre. Por periodos, hasta agosto de 2024 se registraron en las carreteras cacereñas 8 muertes, por lo que la cifra de 2025 casi duplica ese dato. También, si se comparan el periodo comprendido entre los ocho meses en 2025 se han producido más accidentes mortales, 10 frente a los 7 del año anterior.

Entre los siniestros que se han producido a lo largo de este año con víctimas mortales, destacan, entre otros, el más reciente, que se produjo el viernes en la A-5 a la altura de Villamesías y donde falleció una niña de 10 años. También reciente es la muerte este pasado julio de un joven de 31 años al salirse de la carretera Ex-372 a la altura de Acehúche. Otro de los accidentes que causó una profunda conmoción fue el que se produjo a principios de mayo en el que fallecieron cuatro personas tras una colisión frontal en la N-630 a la altura de Plasencia.

Cinco recomendaciones para un viaje seguro en carretera Planificar un viaje largo en carretera exige una preparación previa con el fin de que el trayecto sea lo más confortable y seguro posible. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece una serie de cuestiones clave a tener en cuenta para lograr este propósito y prevenir así posibles imprevistos una vez en marcha. Estado del vehículo. Recomienda que, antes de cada desplazamiento, se revise la batería, los neumáticos, los limpiaparabrisas, los frenos, el aceite y el sistema de refrigeración. Estado del conductor. Aconseja dormir lo suficiente, evitar las comidas abundantes previas porque producen digestiones pesadas, evitar los medicamentos contraindicados y por supuesto, no ingerir bebidas excitantes o alcohólicas. Elegir bien el itinerario y los días y horas de salida. Consultar el mapa de carreteras para conocer el estado del tráfico y si es largo, planificar paradas cada ciertos tramos. Colocación de los pasajeros. Deben situarse en el vehículo de manera que no impidan la libertad de movimientos del conductor ni disminuya su campo de visión. Colocación de la carga, las maletas. Recomiendan colocarse preferentemente en el maletero.

Suscríbete para seguir leyendo