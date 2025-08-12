CCOO alerta del "colapso" en el servicio postal de Correos en Cáceres por la política de "contratación cero" en verano

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha alertado del "colapso" y "grave deterioro" que está sufriendo el servicio postal en la provincia de Cáceres durante este verano como consecuencia directa de la política de "contratación cero" aplicada por la dirección de Correos.

El sindicato ha explicado en nota de prensa que en numerosas localidades de la provincia las unidades de reparto urbanas y rurales han visto reducida su dotación de personal en más de un 60 por ciento.

Entre las poblaciones afectadas están Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria, Trujillo, Torrejoncillo, Jaraíz de la Vera, así como las comarcas del Valle del Jerte, Valle del Ambroz, La Vera, Montehermoso, Caminomorisco o Miajadas.

Un ejemplo especialmente ilustrativo es el caso de la cartería de Cáceres capital, donde de una plantilla habitual de 43 trabajadores solo permanecen en activo 14, ha asegurado.

Asimismo, ha añadido que las oficinas de atención al cliente de toda la provincia se ven afectadas por esta política de "austeridad extrema", con niveles de contratación "prácticamente nulos".

Reposición de personal "inexistente"

En muchos casos, la reposición de personal es "inexistente", lo que está provocando la paralización de "numerosos servicios básicos y acumulación de envíos pendientes de reparto".

De este modo, CCOO ha advertido de que esta situación está suponiendo una "sobrecarga laboral inasumible" para las trabajadores que permanecen activos, ya que se ven obligados a asumir tareas que corresponden al triple de personal.

"Esta carga excesiva, además, se ve agravada por las duras condiciones meteorológicas propias del verano en la provincia, con algunas jornadas en las que se están superando los 40 grados de temperatura", ha apuntado.

Por ello, el sindicato ha criticado que la empresa está poniendo "en riesgo" la salud de la plantilla, ya que "extender recorridos en plena ola de calor no solo es inhumano, sino que puede derivar en problemas graves de salud, como agotamiento, golpes de calor o incluso situaciones de emergencia vital".

En este sentido, CCOO ha recordado que tanto el Ministerio de Trabajo como el Gobierno han emitido directrices para reducir los tiempos de exposición a altas temperaturas, especialmente en actividades que se desarrollan al aire libre.

Más allá del impacto en las condiciones laborales, CCOO ha alertado del "profundo deterioro" del servicio postal, que está provocando "retrasos masivos y acumulación" de cartas, notificaciones oficiales, paquetes y demás envíos.

Así, la imposibilidad de asumir la carga de trabajo existente con las plantillas actuales está ocasionando demoras en trámites administrativos, citas médicas no entregadas a tiempo y una "percepción generalizada de abandono" por parte de la ciudadanía.

El sindicato critica que el derecho al acceso a un servicio postal público, universal y de calidad está siendo "vulnerado de manera sistemática", ya que lo que "antes era una excepción puntual, ahora se ha convertido en norma".

CCOO, como ha recordado, ha reclamado en reiteradas ocasiones a la dirección de Correos la necesidad de adoptar medidas urgentes para revertir esta situación, entre ellas la contratación de personal suficiente para cubrir las ausencias estivales, como se ha hecho en campañas anteriores.

"Sin embargo, la respuesta de la empresa ha sido una negativa persistente, priorizando criterios económicos sobre la salud laboral y la calidad del servicio público", ha criticado, por lo que no descarta intensificar sus acciones para visibilizar esta "irresponsable gestión ante la opinión pública".

"Si la situación no se corrige de inmediato, no se descarta la convocatoria de movilizaciones y paros para exigir una solución justa que garantice tanto los derechos laborales de la plantilla como el acceso de la ciudadanía a un servicio postal digno", ha advertido el sindicato.