Una cereza de 41 milímetros y una picota de 34, las más grandes del Jerte de Cáceres

El Valle del Jerte guarda secretos y estampas espectaculares. Y una de ellas la ha podido ver este martes el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, que se ha acercado a entregar los Premios 2025 a la cereza y picota más grande, así como a la mejor fotografía y a las cooperativas más colaboradoras. El evento estuvo organizado por la Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte, un grupo de acción local presidido por Felisa Cepeda Bravo.

Premios

El premio a la cereza más grande fue para Pilar Torres, de la Cooperativa del Campo de Navaconcejo, con un calibre de 41,64 milímetros. Por su parte, la picota más grande fue para Jesús Olmedo, de la misma entidad, con un calibre de 34,79 milímetros. Igualmente, se entregó el premio fotográfico a la imagen más votada, presentada por María Amparo Martín, que refleja el espíritu familiar de la Cerecera y cómo este reconocimiento se transmite de generación en generación.

Valle del Jerte

Bautista reconoció que "el Valle del Jerte ha sabido convertir en desarrollo económico y turístico lo que inicialmente fue una historia de superación" y destacó la "importantísima labor que realizan para fijar población, atraer inversiones y potenciar el desarrollo de una zona espectacular de nuestra tierra".

Visita a Jerte

Posteriormente, el consejero realizó una visita institucional a Jerte, acompañado de la alcaldesa, también Felisa Cepeda, con el objetivo de conocer de cerca los proyectos y necesidades del municipio. Durante la visita, el consejero y la alcaldesa recorrieron diferentes puntos del municipio como el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, y mantuvo un encuentro con los miembros de la corporación municipal para escuchar sus propuestas y demandas.

