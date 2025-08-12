Agricultura
Una cereza de 41 milímetros y una picota de 34, las más grandes del Jerte de Cáceres
El consejero Abel Bautista acude a entregar los premios a Pilar Torres y Jesús Olmedo, ambos de la Cooperativa del Campo de Navaconcejo
El Valle del Jerte guarda secretos y estampas espectaculares. Y una de ellas la ha podido ver este martes el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, que se ha acercado a entregar los Premios 2025 a la cereza y picota más grande, así como a la mejor fotografía y a las cooperativas más colaboradoras. El evento estuvo organizado por la Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte, un grupo de acción local presidido por Felisa Cepeda Bravo.
Premios
El premio a la cereza más grande fue para Pilar Torres, de la Cooperativa del Campo de Navaconcejo, con un calibre de 41,64 milímetros. Por su parte, la picota más grande fue para Jesús Olmedo, de la misma entidad, con un calibre de 34,79 milímetros. Igualmente, se entregó el premio fotográfico a la imagen más votada, presentada por María Amparo Martín, que refleja el espíritu familiar de la Cerecera y cómo este reconocimiento se transmite de generación en generación.
Valle del Jerte
Bautista reconoció que "el Valle del Jerte ha sabido convertir en desarrollo económico y turístico lo que inicialmente fue una historia de superación" y destacó la "importantísima labor que realizan para fijar población, atraer inversiones y potenciar el desarrollo de una zona espectacular de nuestra tierra".
Visita a Jerte
Posteriormente, el consejero realizó una visita institucional a Jerte, acompañado de la alcaldesa, también Felisa Cepeda, con el objetivo de conocer de cerca los proyectos y necesidades del municipio. Durante la visita, el consejero y la alcaldesa recorrieron diferentes puntos del municipio como el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, y mantuvo un encuentro con los miembros de la corporación municipal para escuchar sus propuestas y demandas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Bocados de tenca con Soraya Arnelas en Cáceres
- La única playa de Cáceres se exhibe ante todo el país en el cupón de la ONCE
- El hotel Hilton de Cáceres empezará a alojar huéspedes a partir de septiembre
- A vueltas con los toros en Cáceres en San Miguel
- De 12 a 20 millones de euros: el puente de Cedillo redimensiona su construcción
- Un vehículo en llamas causa un fuego de nivel 1 junto a la A-66 a su paso por Cañaveral
- La última tarde del gran Emilio Rey, torero de Cáceres: 'Voy a darlo todo, quiero vivir cada momento
- Detenido un hombre en un pueblo de Cáceres tras agredir a tres personas de su familia: usó un objeto punzante