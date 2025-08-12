Condenan a un banco de Cáceres a pagar más de 4.500 euros estafados a una clienta

La Audiencia Provincial de Cáceres ha obligado al Banco Santander a pagar 4.587,98 euros más intereses a una clienta víctima de una estafa financiera durante la época de la pandemia. Después de solicitar la entidad el rechazo de la demanda argumentando "negligencia" e incumplimiento del "deber de cuidado y custodia de las claves de seguridad", el tribunal ha fallado a favor de la usuaria.

La estafa

Los hechos ocurrieron cuando la titular recibió dos emails procedentes, aparentemente, de su sucursal, que informaban de una serie de problemas en su cuenta bancaria. Los correos electrónicos indicaban que esta "se había bloqueado temporalmente" y facilitaban un enlace en el que la mujer debía introducir sus datos para verificar su identidad.

La clienta creyó que era real y accedió a una página web que, según la información facilitada por la Audiencia, era "idéntica a la de la entidad". Posteriormente, encontró varios mensajes en su teléfono móvil advirtiéndole de un cambio en el teléfono asociado a su cuenta y, acto seguido, al entrar en su aplicación de banca online, observó que se habían efectuado dos cargos de 2.292,99 euros cada uno a favor de un portal de dinero. Fue entonces cuando contactó con Atención al Cliente y denunció los hechos.

"Muchos han obrado de la misma forma"

Ahora, los magistrados responden a la petición del banco para retirar la demanda y, en contra, y esgrimen que "el comportamiento admitido por la parte actora al haber cliqueado el link incorporado al correo electrónico que recibió en la creencia de que se lo remitía el Banco Santander, y posterior introducción de sus datos y clave de acceso, no puede considerarse una negligencia grave porque son muchos los que, ante idénticas circunstancias, han obrado de la misma forma".

Así lo recoge la sentencia, y continúa afirmando que la perjudicada no fue la que proporcionó el segundo código de autenticación con el que se realizaron las transacciones bancarias, sino el defraudador, que previamente había sustituido el terminal asociado a la cuenta.

Falta de medidas de seguridad

"Por ello, se puede afirmar que los cargos sucesivos por importes relativamente elevados llevados a cabo por el defraudador no eran habituales en la operativa de la demandante, por lo que se evidencia la falta de medidas de seguridad de los sistemas de detección de fraude en la fecha en la que se sucedieron los hechos o, como mínimo, el fallo de las medidas implementadas a tal fin", concluye el escrito.