Critican que la promoción de Cáceres no se centre en el mercado andaluz y valenciano

La agrupación local de Somos Cáceres ha lamentado la "escasa promoción del Gobierno municipal" para atraer turismo a la capital cacereña durante estos meses y ha criticado que el foco de las campañas turísticas no se ponga en el mercado andaluz o valenciano.

La formación política afirma que "se debería haber puesto en marcha una campaña de promoción en los mercados emisores" de Andalucía y la Comunidad Valenciana (además de Madrid) "para poner en valor la calidad y los servicios que ofrece Cáceres" como ciudad Unesco y Patrimonio de la Humanidad.

Campaña de difusión

El partido provincialista considera "muy necesario la puesta en marcha de una campaña de difusión que promocione las características de Cáceres, el entorno natural y paisajístico", además de su patrimonio artístico y cultural y las actividades que se puedan llevar a cabo en el territorio, según apuntan en un comunicado.

"Vacía de contenido"

En este sentido, ha criticado que la Concejalía de Turismo, "a día de hoy, está vacía de contenido" y que "su gestión deja mucho que desear y adolece de proyectos para la ciudad".

"Cáceres necesita un plan estratégico para el sector", ha expresado, después de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el INE, la ciudad acumula seis meses consecutivos de caída en datos del sector turístico, por lo que la agrupación local de Somos Cáceres ha manifestado que "el gobierno municipal del Partido Popular no potencia adecuadamente el turismo en la capital cacereña".

Estas críticas se unen a las del PSOE local, que ha denunciado que Cáceres "acumula ya seis meses consecutivos de bajada en el número total de viajeros" (hoteles y apartamentos), "algo que no sucedía en la última década".

Así, ha lamentado que el sector en la ciudad "encadena medio año en negativo, mientras el resto de España sigue batiendo récords turísticos".