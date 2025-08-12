En La Cumbre
Detenido un hombre en un pueblo de Cáceres tras agredir a tres personas de su familia: usó un objeto punzante
La Guardia Civil abre una investigación para esclarecer lo ocurrido. Utilizó el arma con otro varón, mientras que dos mujeres también resultaron heridas
La Guardia Civil ha detenido a un hombre en el municipio cacereño de La Cumbre como presunto autor de un delito de lesiones ocasionadas a otro varón en el marco de una disputa familiar en la que también resultaron heridas dos mujeres.
Objeto punzante
Los hechos ocurrieron en la tarde este pasado martes, cuando el detenido agredió a otro varón mediante el uso de un objeto punzante, según ha informado el instituto armado.
Disputa familiar
La agresión se produjo en medio de una disputa familiar en la que también resultaron heridas dos mujeres, parientes de este individuo.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Bocados de tenca con Soraya Arnelas en Cáceres
- La única playa de Cáceres se exhibe ante todo el país en el cupón de la ONCE
- El hotel Hilton de Cáceres empezará a alojar huéspedes a partir de septiembre
- A vueltas con los toros en Cáceres en San Miguel
- De 12 a 20 millones de euros: el puente de Cedillo redimensiona su construcción
- Un vehículo en llamas causa un fuego de nivel 1 junto a la A-66 a su paso por Cañaveral
- El futuro PAC de la Hispanidad en Cáceres duplicará las consultas con áreas especializadas
- Mil doscientas hectáreas quemadas: la superficie total que ha calcinado el incendio de Cáceres en dos días