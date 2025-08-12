Detenido un hombre en un pueblo de Cáceres tras agredir a tres personas de su familia: usó un objeto punzante

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en el municipio cacereño de La Cumbre como presunto autor de un delito de lesiones ocasionadas a otro varón en el marco de una disputa familiar en la que también resultaron heridas dos mujeres.

Objeto punzante

Los hechos ocurrieron en la tarde este pasado martes, cuando el detenido agredió a otro varón mediante el uso de un objeto punzante, según ha informado el instituto armado.

Disputa familiar

La agresión se produjo en medio de una disputa familiar en la que también resultaron heridas dos mujeres, parientes de este individuo.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

