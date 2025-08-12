Cinco encapuchados secuestran a punta de pistola al socio de Alvise, que tenía una finca en Cáceres, y le roban dos millones de euros

El empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CriptoSpain' e investigado en el Tribunal Supremo por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Alvise Pérez, denunció este lunes en la Policía Nacional que cinco hombres habían entrado a su casa y le obligaron a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas, además de robarle otros 700.000 en joyas y relojes.

En Cáceres

El hombre, que fue noticia también en la zona de Cáceres por tener una finca en Collado de la Vera (que fue embargada al mismo tiempo que otras propiedades de Romillo como vehículos de alta gama de marcas como Ferrari y Jaguar), pasó toda la noche del domingo al lunes maniatado con bridas, amordazado con cinta aislante roja y encañonado por una pistola junto a su esposa. Según adelantó el diario 'El Español' y confirmaron distintos medios nacionales como 'El Mundo', los ladrones irrumpieron en torno a las tres de la madrugada, vestían de forma similar y actuaron con el rostro cubierto.

En el centro, Álvaro Romillo. / EL PERIÓDICO

'Colombianos encapuchados'

Los asaltantes, identificados como "colombianos", utilizaron guantes para evitar dejar huellas dactilares en el domicilio, al que accedieron armados con una pistola y un taser, además de un cuchillo que cogieron de la cocina de la víctima. En total, la pareja permaneció retenida durante aproximadamente cuatro horas, hasta que, cerca de las siete de la mañana, Romillo consiguió liberarse y pedir auxilio a un servicio de seguridad privada, que a su vez se encargó de llamar a la Policía Nacional. Durante este tiempo, fue obligado a hacer las transferencias de criptomonedas y le robaron todos los objetos de valor de la vivienda.

Su declaración

Los hechos tienen lugar un mes después de que Romillo acudiese ante el Supremo para declarar en calidad de investigado. El pasado 11 de julio, 'CriptoSpain' aseguró que entregó 100.000 euros a 'Alvise' para la campaña electoral de Se Acabó la Fiesta (SALF), confirmando así lo que ya expuso ante el juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) en la Audiencia Nacional (AN).

Álvaro Romillo, a la salida del Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Relación con Cáceres

La noticia relacionada con la provincia de Cáceres saltó a los medios de comunicación el pasado 20 de noviembre. La Policía Nacional embargó 24 coches de alta gama, entre ellos cuatro Ferrari y varios modelos de Jaguar, registrados a nombre de una empresa vinculada al chiringuito financiero Madeira Invest. También se quedó con una finca en Collado de la Vera, donde aseguraban no haber visto nunca a Romillo. El juez José Luis Calama, que investigaba la causa, señalaba que los hechos podían ser constitutivos de un delito de estafa con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros y un número de afectados que ronda los 30.000.