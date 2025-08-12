El mítico Bar Salas de Cáceres celebra sus 30 años de pinchos en San Blas

Conocido por sus generosas raciones, ensaladas y hamburguesas, el Bar Salas cumple 30 años siendo un referente en la ciudad. A lo largo de estas tres décadas, se ha ganado un lugar especial entre los estudiantes, gracias a su ambiente informal y a unos precios asequibles que lo convierten en uno de sus favoritos. En la actualidad, el bar está a cargo de Belén Monroy. Sus padres fueron quienes lo inauguraron en 1995, y tras su jubilación, ella asumió el relevo y comenzó a gestionarlo por su cuenta, labor que desempeñó en solitario hasta 2012. Ese mismo año decidió llevar a cabo una reforma integral del local, ya que el mobiliario y las instalaciones se encontraban desfasados. Renovó completamente el espacio, cocina, muebles, suelos, paredes e incluso la barra fueron reemplazados por nuevos elementos más modernos y funcionales.

Opciones sin gluten

Además, hace unos años amplió su oferta gastronómica incorporando opciones sin gluten a su carta, una iniciativa que fue muy bien recibida por el público. Gracias a esta apuesta, consiguieron el segundo premio en la primera edición de la 'Ruta de la Tapa sin Gluten', organizada por la Asociación de Celíacos de Extremadura. Todo ello, gracias a su tapa de solomillo a la pimienta. Como reconocimiento, el bar recibió una suscripción gratuita durante un año a la asociación. Aunque continúa siendo el punto de encuentro favorito entre los jóvenes, en la actualidad el bar recibe a clientes de todas las edades.

Icónicos rejos

Todos coinciden en algo, no pueden irse sin probar los icónicos rejos, un plato tan representativo que, en su momento, incluso dio pie a rumores sobre la obtención de una estrella Michelin, aunque nunca se confirmó. Este aniversario no solo representa un logro temporal, sino la confirmación de un proyecto que ha conseguido evolucionar y responder a las demandas actuales del público, manteniendo un equilibrio entre tradición, innovación y accesibilidad.