Sucesos
La Policía sigue investigando el violento asalto a Mecanorba en Cáceres: de momento, sin más detenidos
Ya se detuvo a uno de los integrantes de la banda que intentó robar la tienda de electrónica el pasado 18 de julio
La Policía Nacional sigue buscando en Cáceres a dos de los tres hombres que asaltaron de forma violenta la tienda de electrónica Mecanorba, situada en los pares de la avenida de España. El suceso se produjo a plena luz del día el pasado 18 de julio. Cabe recordar que uno de los ladrones fue arrestado en el mismo lugar de los hechos.
Sin avances
Según confirman fuentes del Cuerpo, no se han producido más avances ni detenciones en este caso, aunque la investigación sigue abierta y están trabajando para buscar al resto de la banda. Adelantan también que, cuando se produzcan avances significativos, enviarán toda la información.
A plena luz del día
El intento de atraco se realizó a las 18.00 horas. Según relató el gerente de la tienda, Santiago Fabregat, tres encapuchados llegaron en un coche y se detuvieron junto a la entrada, bajaron con cuchillos y metieron a los empleados al interior de la tienda para cargar todo el material posible. Se refugiaron en el baño y permanecieron quietos unos instantes, pero intentaron salir y lograron revertir la situación, de forma que los delincuentes decidieron marcharse sin botín. Uno de los trabajadores resultó herido de forma accidental.
En su huida, uno de los atracadores no logró subir al coche y fue interceptado por un agente de la Policía Nacional que se encontraba en la zona y procedió a su detención, mientras que los otros dos lograron darse a la fuga en el coche. La Policía Nacional recibió las cámaras de seguridad y, en principio, los cacos no se llevaron nada.
