Un pueblo de Cáceres ofrece gratis festejos taurinos a niños: los animalistas estallan y piden impedir su entrada

La fundación antitaurina y animalista Franz Weber pide que se impida que los menores de edad estén presentes durante una novillada anunciada en la localidad cacereña de Miajadas este viernes, día 15 de agosto, donde se llega a ofrecer un acceso gratuito para la franja de 0 a 8 años, y descuentos de 8 a 18.

Derechos

Esta convocatoria es "contraria" a las objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño, a lo que se suma el "consumo continuado en público de bebidas alcohólicas" en pleno debate social sobre esta cuestión y un Anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio de Sanidad, señala la organización en una nota de prensa.

Efectos nocivos

Así, recuerdan que en el año 2018 el Comité pidió al Estado evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia, con un texto "muy claro al respecto: para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomiendo que se prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en los espectáculos".

El ayuntamiento

La fundación lamenta que el Ayuntamiento de Miajadas "ignore de forma deliberada el consenso internacional y científico alrededor de la exposición a la violencia y posibilite que niñas y niños de muy corta edad entren a estos actos de carácter taurino".

