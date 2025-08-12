Santagloria se enamora de Cáceres y ya prepara una segunda apertura: ahora, en la calle Pintores

La franquicia Santagloria Coffee&Bakery se ha enamorado de Cáceres en apenas dos meses. Y así lo demuestra con su segunda apertura en la ciudad. Esta vez, elige un local emblemático como es el que dejó Tiendas Rojo en la calle Pintores, cuyas pegatinas aún permanecen en los cristales de la tienda que tantos clientes se han parado a ver durante sus 57 años de historia.

Actuaciones

El nuevo negocio ya está preparando su apertura con una serie de actuaciones que está acometiendo una constructora, y en el escaparate del inmueble ya luce el cartel anunciador de que Santagloria abrirá en los próximos meses en la ciudad. Además, se prevé la contratación de una docena de personas, al igual que la anterior apertura, además de generar actividad económica para proveedores locales y empresas de servicios.

Santagloria, en Cáceres. / Jorge Valiente

Segundo local

El pasado mes de junio, la ciudad dio la bienvenida a la nueva propuesta gastronómica que aterrizaba en la calle San Pedro de Alcántara, en el local que históricamente ubicaba Prenatal. La noticia, que fue adelantada por este diario, suponía la primera apertura de la franquicia en la ciudad, en una ubicación estratégica en el centro de la capital cacereña.

Modelo triunfador

La firma se asienta en Cáceres con un modelo de negocio que ha triunfado en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, gracias a una oferta que combina la tradición del buen pan y la bollería artesana con la innovación de nuevos formatos, sabores y experiencias de consumo. En estos locales, los clientes podrán encontrar los productos más icónicos de la cadena, como su café 100% arábica, los flat croissants o sus panes de masa madre, elaborados siguiendo métodos tradicionales.

Propuesta completa

La propuesta se completa con una carta pensada para todos los momentos del día: desayunos, brunch, meriendas y opciones para llevar. La carta estacional incluye también novedades como la ensalada de pollo con fresones, edamame y nueces, o bebidas frías como el Iced Coffee Lotus o el Matcha Violeta. Opciones refrescantes que responden a las tendencias actuales de consumo y que se pueden disfrutar en local, para llevar o a través del canal delivery.