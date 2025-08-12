Seis empresas optan a redactar el nuevo proyecto del colegio Proa en Cáceres

Nuevo intento para que el nuevo colegio de Proa en Cáceres sea una realidad. Seis empresas se han interesado por la redacción del futuro proyecto después de que el anterior no llegara a buen término incluso cuando ya habían comenzado las obras en Casa Plata.

Tras un periplo de trámites que finalmente acabó este año con la ruptura del contrato entre la adjudicataria y la Junta de Extremadura, la administración anunció que retomaría el proceso para agilizar en la medida de lo posible que el proyecto salga adelante en el menor tiempo posible, ya que las familias llevan esperando unas instalaciones nuevas desde hace quince años y hace escasos años rozaron la posibliidad sin que finalmente fructificara.

Un contrato de 150.000 euros

A este concurso público para revisar el proyecto en lo funcional y lo económico, las empresas que han concurrido son Applus Norcontrol, S.L.U., Cristina Pérez Escudero, Luis Durán Ruiz, Nuve Arquitectos, S.L., Simbiosis Arquitectura, S.L. y la UTE entre Isaac Bachiller Galeano y Antonio J. López Sánchez-Ferrer.

La sesión de la mesa de contratación para abrir los sobres se celebró el 5 de agosto y de todas las aspirantes, solo una cumple todos los requisitos exigidos en la licitación, el resto tiene tres días naturales desde que se les notifica la resolución para subsanar los errores si quieren seguir optando al contrato presupuestado en 150.000 euros.

