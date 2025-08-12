Soraya Arnelas actúa este martes en Cáceres dentro de su gira '20 aniversario'

La cantante extremeña Soraya Arnelas celebrará este martes en Miajadas sus 20 años de carrera musical. Como parte de esta celebración, la artista ha lanzado una nueva versión de "La noche es para mí", el tema con el que representó a España en Eurovisión en 2009. La canción mantiene la esencia del tema original, pero incorpora un sonido más actual, con una producción moderna, ambiental y sutilmente misteriosa. El nuevo arreglo se abre con una potente introducción de cuerdas que evoluciona hacia un breakdance, culminando con el emblemático agudo que inmortalizó en Eurovisión.

Operación Triunfo

Fue en 2005 cuando una joven y entonces desconocida azafata de vuelo ingresó en la academia de Operación Triunfo, el programa que marcaría un antes y un después en su vida. Arnelas se convirtió en la segunda finalista de su edición, destacando desde el inicio por su poderosa voz y presencia escénica. Más allá de su posición en el concurso, la artista logró conquistar al público, que desde entonces no ha dejado de seguir su carrera. Poco después de salir del programa, el reconocido productor, Kike Santander, apostó por su talento y juntos lanzaron su primer álbum, "Corazón de fuego", que alcanzó rápidamente el disco de oro. Este trabajo le dio su primer gran éxito comercial, "Mi mundo sin ti", tema con el que comenzó a consolidarse en la industria musical.

Eurovisión

En 2008, fue anunciada como una de las candidatas a representar a España en Eurovisión. Su propuesta, "La noche es para mí", incluida en su cuarto álbum "Sin Miedo", publicado meses antes con varios éxitos, se impuso en una reñida final a Melody. Así, logró el pasaporte al Festival de Eurovisión de 2009 en Moscú, donde su actuación fue seguida por más de 300 millones de espectadores. Su paso por el certamen europeo no solo aumentó su proyección internacional, sino que le abrió las puertas a una nueva etapa profesional. A raíz de esta experiencia, comenzó a actuar por toda Europa y a colaborar con destacados artistas internacionales como Kate Ryan, Antoine Clamaran o incluso compartir escenario con David Guetta.

Tras su paso por Eurovisión, Soraya se consolidó en el panorama musical con dos discos de pop electrónico, un género que se ha convertido en su sello personal. Este giro musical supuso un punto de inflexión en su carrera, marcando una tendencia que continúa en la actualidad. Con éxitos como "Con fuego" o "Qué bonito", Arnelas fue una de las primeras artistas españolas en apostar por el formato digital, situándose entre las más escuchadas en plataformas de streaming. Gracias a su capacidad de adaptación y a una evolución constante, ha logrado mantenerse en primera línea durante dos décadas, afianzando su lugar en el panorama del pop español.