Cáceres 2031 y Virgen de la Montaña: los deberes de Mateos tras sus vacaciones

La actividad municipal en el Ayuntamiento de Cáceres, de forma paralela a la de prácticamente todos los consistorios e instituciones del país, baja considerablemente durante todo el mes de agosto. Y los políticos aprovechan estas semanas de calma para ausentarse unos días de su cargo y recargar pilas de cara al inicio del curso. Rafa Mateos, regidor cacereño, también está aprovechando estas fechas para pasar tres semanas de vacaciones. A pesar de que este año no ha aparecido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, como suele ser habitual, delegó sus funciones durante la semana pasada y regresará al cargo el día 25. Hasta ese momento, le sustituirán el concejal de Cultura, Jorge Suárez, y el teniente alcalde, Emilio Borrega.

Septiembre

De cara al mes de septiembre, cuando la actualidad mande y la ciudad vuelva a funcionar al cien por cien, Rafa Mateos tiene bastantes deberes. Hay una serie de cuestiones que tienen que dar un paso adelante, obras que finalizarán en breve como la red de saneamiento y otras que son simplemente ideas y deben redactarse para, después, su construcción.

Aeródromo

Comenzando por una de las demandas históricas más importante de la ciudad, el aeródromo de Cáceres iba a tener la redacción del proyecto licitado durante los meses de verano. Sin embargo, a mediados del mes de agosto todavía no ha salido el concurso público. Cabe recordar que costará 225.000 euros.

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres. / Carlos Gil

Gran Buda

Otro asunto que se está alejando progresivamente es el del complejo budista en los terrenos del Cerro de los Romanos. La Fundación Lumbini Garden ha enfriado las relaciones con el Ayuntamiento de Cáceres y renunciaron a los terrenos al no alcanzar un acuerdo con los propietarios. En las próximas semanas se debería conocer una solución definitiva, a pesar de que los promotores aseguraron que «por supuesto que seguimos en la ciudad».

Remodelación de calles

Otras cuestiones que, por el momento, están sobre la mesa y solo en los papeles, son las remodelaciones de la avenida Virgen de la Montaña, plaza Marrón y Camino Llano. Avanzan lentamente, con el proyecto de la primera ya redactado, pero apuntan a comenzar las obras antes del final de la legislatura. El consistorio sigue a la espera de si finalmente entrarán en las ayudas de fondos europeos. La piscina de Nuevo Cáceres está en una fase similar. Lo último que se ha dado a conocer es que el coste se había duplicado en apenas tres años y que se hará por fases. La idea es iniciar la primera en los próximos meses, pues se están ultimando los pliegos administrativos del contrato.

Capitalidad

Y, para finalizar, uno de los temas que más motiva al regidor cacereño: la Capitalidad. El proyecto está ya totalmente en marcha desde la llegada de Iris Jugo a la coordinación del Consorcio Cáceres 2031 y se siguen firmando adhesiones de ayuntamientos e instituciones. Hasta el último día de diciembre, cuando se entregue el proyecto, restan más de cuatro meses ilusionantes y de mucho trabajo para crear una candidatura sólida que tenga opciones reales para hacer soñar a toda la ciudad.

