La Justicia pone coto a las estafas ‘online’, que sacuden las cuentas bancarias de los cacereños

Un romance entre una mujer de Cáceres y un militar norteamericano. La noticia saltó hace un mes aproximadamente y no, precisamente, por lo bonito del idilio. Ella había sido víctima de un fraude, orquestado por una red de criminales que operaba por toda España y que fue desarticulada a mediados de julio por la Comandancia de la Guardia Civil. Mediante la denominada ‘estafa del amor en línea’ los delincuentes habían logrado que la damnificada pagase más de 100.000 euros a su supuesto amante. Un caso llamativo, pero no aislado. Los engaños vía online están en auge en la ciudad y, prueba de ello, la condena que la Audiencia Provincial ha interpuesto al Banco Santander por la estafa a una de sus clientas: tendrá que pagarla 4.587,98 euros.

Ejemplo de 'phishing'

Es el año 2020, en plena pandemia. La usuaria recibe dos emails procedentes, aparentemente, de su sucursal que informan de una serie de problemas en su cuenta bancaria. Los correos electrónicos indican que esta "se ha bloqueado temporalmente" y facilitan un enlace en el que la mujer debe introducir sus datos para verificar su identidad. La clienta cree que es real y accede a una página web que, según la información facilitada por la Audiencia, es "idéntica a la de la entidad". Posteriormente, encuentra varios mensajes en su móvil, advirtiéndola de un cambio en el teléfono asociado a su cuenta y, acto seguido, al entrar en la aplicación de banca online, observa que se han efectuado dos cargos de 2.292,99 euros cada uno a favor de un portal de dinero. Es entonces cuando contacta con Atención al Cliente y denuncia los hechos.

Ha sido víctima de 'phishing'. Consiste en el envío de correos electrónicos que parecen provenir de emisores fiables, como una empresa conocida o la propia administración pública. Dichos emails contienen enlaces creados con el fin de robar la información personal de las víctimas para, en última instancia, acceder a sus datos bancarios.

Diferentes tácticas

Se trata de una de las tácticas más empleadas por los ciberdelincuentes y, por ello, una de las que genera más reclamaciones. Así lo confirma el director comercial de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx), Roberto Serrano, que desgrana otros métodos habituales como el ‘smishing’, que consiste en el envío de mensajes de texto fraudulentos; el ‘vishing’, llamadas telefónicas en las que los estafadores se hacen pasar por bancos y organismos públicos; o el ‘SIM swapping’, duplicación de la tarjeta SIM para tomar el control del teléfono móvil.

Datos

Procedimientos variados de los que Cáceres es testigo cada vez más habitual. De hecho, según el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, han sido 982 las infracciones penales relacionadas con la ciberdelincuencia que se han registrado durante el primer trimestre de 2025, frente a las 649 que se documentaron el año anterior. Es cierto que en 2023 los datos experimentaron un fuerte repunte, con 815 delitos registrados, pero en 2022, la cifra anotada no pasó de 529.

Sea como fuere, las estadísticas demuestran que este tipo de delincuencia está cada vez más extendida. También, a nivel nacional. De hecho, en 2024 se presentaron 410.000 denuncias, un alarmante 490,1% más que ocho años atrás.

La importancia de denunciar

Pero ahí está la clave. "Lo primordial es denunciar ante la Policía Nacional o la Guardia Civil lo antes posible", asevera Serrano. En lo que se refiere a los litigios contra los bancos, el experto afirma que entre el 80% y el 90% de los litigios que se inician contra las entidades "están prosperando a favor de los afectados y, afortunadamente, están recuperando su dinero".

Es el caso de la clienta del Banco Santander. Aunque la sucursal solicitó inicialmente que se rechazara la demanda por haber actuado la usuaria "de manera negligente e incumpliendo el deber del cuidado y custodia de las claves de seguridad", la Audiencia Provincial de Cáceres ha fallado a favor de la mujer. "No puede considerarse una negligencia grave porque son muchos los que, ante idénticas circunstancias, han obrado de la misma forma", lee la sentencia. "Se evidencia la falta de medidas de seguridad de los sistemas de detección de fraude en la fecha en la que se sucedieron los hechos o, como mínimo, el fallo de las medidas implementadas a tal fin", concluye el texto.

Otra estafa

Por último, acudir a las fuerzas del orden también permitió, en última instancia, condenar a los cabecillas y a varios miembros de una banda de criminales acusados de estafar, tanto a empresas como a particulares, hasta 250.000 euros a través de Internet. La Audiencia Provincial de Cáceres, que juzgó a 23 personas, estableció dos años y tres meses de prisión por estafa y seis meses por pertenencia a grupo criminal a los máximos responsables. Otros recibieron penas de uno a dos años, y algunos fueron absueltos por haber sido juzgados antes o porque la fiscalía retiró cargos.

Un ejemplo de la importancia de denunciar pero, al mismo tiempo, de la necesidad de protegerse frente a una realidad que, con la democratización de Internet y de las nuevas tecnologías, está cada vez más presente en la sociedad.