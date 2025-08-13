La mejora de las conexiones del área metropolitana de Cáceres, en el foco tras un nuevo atropello mortal

El suceso en el que un hombre de unos 60 años perdió la vida en una de las carreteras que llegan a la localidad de Casar de Cáceres vuelve a poner en el foco las conexiones de todo el área metropolitana de la capital. A pesar de que se desconoce cómo fueron los hechos, si la víctima utilizaba todas las medidas de seguridad y el estado en que iba el conductor, lo que es evidente es que deben acometerse mejoras en las carreteras que conectan con los pueblos más cercanos.

Mejora del firme

Y en ello está trabajando ya la Diputación de Cáceres, que ha iniciado una obra para mejorar el firme de la carretera que llega hasta el Casar por la A-66. No es lo único. También se ha retomado el proyecto del desdoblamiento, que se descartó hace ya 15 años, al considerar que la carretera tiene una intensidad media diaria de unos 10.000 vehículos.

Así es la Cc-323

Aunque también es importante señalar que la carretera en la que se produjo el trágico suceso no está en mala situación. Es propiedad de la institución provincial y, desde el área de servicio El Gallo hasta la entrada al municipio casareño, solamente tiene un kilómetro de distancia y una curva. Lo demás, una amplísima recta. Como mucho, se podría mejorar la señalización o bajar el límite de velocidad por la noche.

Lugar donde se ha producido el accidente de Casar de Cáceres / E. P.

En Malpartida

Otros puntos en los que se sigue trabajando es la vital variante de Malpartida, sobre todo para los vecinos del oeste de la provincia que viajan a Cáceres a diario. Actualmente, está cortada la salida 551 de la autovía A-66, que es la entrada a la capital por la localidad malpartideña. Se debe a una intervención que va a durar tres meses, hasta el próximo 27 de septiembre. Los usuarios pueden usar itinerarios alternativos como el enlace 555 de la A-66, en la conexión con la carretera N-523 a Badajoz, o acceder por el polígono Las Capellanías. Cabe recordar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es el ente que está financiando este proyecto, y que va a invertir un total de 48,575 millones de euros financiados por los fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Consejos para los ciclistas Las personas que habitúan a moverse en bicicleta deben seguir consejos como circular siempre por el arcén drecho de la carretera en hilera, respetar el código de circulación (tienen la misma tasa de alcoholemia que los conductores), un casco homologado de talla adecuada y con luz trasera, tener especial precaución en las curvas, donde está prohibido circular en paralelo y, por último, usar prendas reflectantes que permita a los conductores poder ver a los ciclistas a una distancia de 150 metros.

Atropello

Un hombre de unos 60 años de edad fue atropellado cuando se desplazaba con su bicicleta desde el restaurante El Gallo hasta la localidad del Casar (por la Cc-323).

Tal y como apunta la alcaldesa casareña, Marta Jordán, "es habitual que hiciera la ruta en este vehículo, y no solía llevar ni luz, ni casco, ni chaleco, al menos por el pueblo. No sé si anoche lo llevaba". Horas después, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, detalló que la víctima no llevaba casco, la bicicleta presentaba un golpe en la rueda trasera y que había restos de un vehículo.

No era trabajador

Según señalan desde el consistorio casareño, era trabajador del restaurante El Gallo. Sin embargo, fuentes del área de servicio indican que "no era un empleado como tal, sino que ayudaba de forma puntual. Quien sí trabaja allí es su esposa, a quien echaba una mano de vez en cuando".

Del Casar

La víctima residía en la localidad de Casar de Cáceres desde hace, aproximadamente, un año. No estaba empadronado en el municipio, por lo que Jordán no conoce ni su nombre, ni la calle donde residía.

A la fuga

Se desconoce la identidad del autor del atropello, pues se dio a la fuga cuando se produjo el suceso y aún no se ha personado en las dependencias de la Guardia Civil, cuerpo que lleva el caso. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado un Equipo de Investigación de Siniestros y el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Benemérita, quienes realizan las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente.

No ha sido hasta las seis de la mañana cuando su cuerpo ha sido hallado por un grupo de personas que iban a trabajar. La Guardia Civil tuvo conocimiento a las 6.50 horas, y confirma que el suceso ocurrió a 500 metros de la localidad.

De Cáceres

Según ha podido confirmar este diario tras contactar con personas cercanas a la familia del fallecido, quien trabajaba en El Gallo era su esposa, que era la cocinera. Son una pareja natural de Cáceres, pero que se fueron a Países Bajos a trabajar hace años. Regresaron al quedarse sin trabajo y el propietario del área de servicio le ofreció empleo a ella, donde llevaba más de un año.

Era habitual que la víctima se acercase a ver a su mujer al restaurante, dada la escasa distancia existente entre el área de servicio y el municipio: "Cuando salía de trabajar o tenía tiempo libre, se montaba en la bicicleta y se iba para allá. Normalmente se tomaba un café o una cerveza, y si su esposa necesitaba ayuda le podía echar una mano para que saliese antes. Pero nada más", explican.

Suscríbete para seguir leyendo