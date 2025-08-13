Muere atropellado un hombre de Casar de Cáceres cuando iba con su bicicleta: el autor se da a la fuga

Noche trágica en las carreteras de Cáceres con una nueva víctima mortal. Un hombre de unos 60 años de edad fue atropellado cuando se desplazaba con su bicicleta desde el restaurante El Gallo hasta la localidad del Casar (por la Cc-323).

Tal y como apunta la alcaldesa casareña, Marta Jordán, "es habitual que hiciera la ruta en este vehículo, y no solía llevar ni luz, ni casco, ni chaleco, al menos por el pueblo. No sé si anoche lo llevaba".

No era trabajador

Según apuntan desde el consistorio casareño, era trabajador del restaurante El Gallo. Sin embargo, fuentes del área de servicio indican que "no era un empleado como tal, sino que ayudaba de forma puntual. Quien sí trabaja allí es su esposa, a quien echaba una mano de vez en cuando".

Del Casar

La víctima residía en la localidad de Casar de Cáceres desde hace, aproximadamente, un año. No estaba empadronado en el municipio, por lo que Jordán no conoce ni su nombre, ni la calle donde residía.

A la fuga

Se desconoce la identidad del autor del atropello, pues se dio a la fuga cuando se produjo el suceso y aún no se ha personado en las dependencias de la Guardia Civil, cuerpo que lleva el caso. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado un Equipo de Investigación de Siniestros y el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Benemérita, quienes realizan las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente.

No ha sido hasta las seis de la mañana cuando su cuerpo ha sido hallado por un grupo de personas que iban a trabajar. La Guardia Civil tuvo conocimiento a las 6.50 horas, y confirma que el suceso ocurrió a 500 metros de la localidad.

De Cáceres

Según ha podido confirmar este diario tras contactar con personas cercanas a la familia del fallecido, quien trabajaba en El Gallo era su esposa, que era la cocinera. Son una pareja natural de Cáceres, pero que se fueron a Países Bajos a trabajar hace años. Regresaron al quedarse sin trabajo y el propietario del área de servicio le ofreció empleo a ella, donde llevaba más de un año.

Era habitual que la víctima se acercase a ver a su mujer al restaurante, dada la escasa distancia existente entre el área de servicio y el municipio: "Cuando salía de trabajar o tenía tiempo libre, se montaba en la bicicleta y se iba para allá. Normalmente se tomaba un café o una cerveza, y si su esposa necesitaba ayuda le podía echar una mano para que saliese antes. Pero nada más", explican.

