Ofertas de viaje o multas de tráfico: las estafas que pueden arruinar las vacaciones de los cacereños

Verano, sinónimo de vacaciones y de tiempo de desconexión. Las preocupaciones disminuyen, baja la guardia y... los 'malos' aprovechan. Maldad que se ejecuta de forma 'online', pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre el riesgo de estafa vía Internetque acompaña a la época estival. Fraudes que también pueden afectar a los cacereños y que encuentran en los viajes y en las multas su terreno de juego favorito.

'Phishing' y 'smishing'

Los ciberdelincuentes utilizan las tácticas de 'phishing' y 'smishing'. La primera consiste en el envío de correos electrónicos emitidos, aparentemente, por una empresa reconocida o, incluso, por un organismo público. Emails que contienen un enlace creado con el fin de obtener información personal de la víctima. El 'smishing' es muy similar, pero el engaño se efectúa mediante un mensaje de texto.

Sea cual sea el método empleado, los 'hackers veraniegos' ofrecen, por una parte, descuentos en apartamentos turísticos, hoteles, vuelos o actividades de ocio. Para ello, requieren facilitar los datos bancarios para poder realizar la reserva. Es una estrategia creíble, pues los reclamos pueden incorporar información de los usuarios obtenida en las últimas filtraciones sufridas por varias plataformas de viajes. Además, suelen hacerse pasar por páginas conocidas, como Airbnb o Booking.

Supuestos mensajes de la DGT

Por otra parte, sobresale el envío de falsos mensajes de la DGT en los que se recuerda que hay una multa pendiente de pagar, y que debe abonarse a la mayor brevedad para evitar recargos. Una de las épocas en las que se registra un mayor número de desplazamientos por carretera es el verano, con lo que la táctica es ideal para la ocasión. Eso sí, desde tráfico recuerdan que nunca notifican sanciones por mensaje de texto o correo electrónico.

Consejos

Además, la OCU recuerda una serie de consejos básicos a tener en cuenta:

No abrir emails o SMS de origen desconocido.

Aunque el emisor parezca conocido, si el contenido del mensaje es alarmista o urge a pinchar en un link, hay que desconfiar. Es preferible llamar a la empresa remitente para comprobar su veracidad a través de un número de teléfono seguro, nunca el que indique el mensaje.

Es preferible llamar a la empresa remitente para comprobar su veracidad Ninguna empresa o banco solicita los datos bancarios por teléfono.

Más de 500 millones de euros estafados en 2024

Estas recomendaciones buscan ayudar a detener una lacra que, el año pasado, estafó 500 millones de euros según la estimación del Banco de España. También a impedir el calvario que puede generar entrar en litigios con las entidades bancarias. Y si no, que se lo digan a la cacereña a la que el Banco Santander de Cáceres acusó de "haber actuado de forma negligente", porque le estafaron 4.587,98 euros a través de un email fraudulento que se hacía pasar por la sucursal.

La parte positiva es que la Audiencia Provincial ha dado esta semana la razón a la damnificada, afirmando que "no puede considerarse una negligencia grave porque son muchos los que, ante idénticas circunstancias, han obrado de la misma forma", y ha condenado al banco a abonar la cantidad estafada a la usuaria.