Piden al Ayuntamiento de Cáceres medios para mejorar la calidad de vida de los animales

El grupo Una Extremadura Digna ha críticado "los gastos superficiales" del Ayuntamiento de Cáceres cuando las protectoras de animales necesitan "urgentemente" ayuda. Óscar Pérez, portavoz del colectivo, sostiene que es "muy importante" que instituciones como el consistorio y responsables atiendan las necesidades de las protectoras, "que claramente son imprescindibles para los mantenimientos y arreglos urgentes de las instalaciones".

Para Una Extremadura Digna también es fundamental que desde el Ayuntamiento de Cáceres "se brinden las ayudas directas muy necesarias para alimentos y gastos veterinarios a quienes cuidan a los animales en las protectoras de animales o en las colonias, ya que su labor es invaluable y merece apoyo real y efectivo".

Consideran que los impuestos de la ciudadanía cacereña "deben destinarse a mejorar la calidad de vida de las personas y animales que lo necesitan, no a proyectos superfluos o que no cumplen con su función que es una forma de despilfarrar de dinero público".