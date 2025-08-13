Polémica en Cáceres: cuando la calle Parras se llamaba Cervantes

El domingo 20 de enero de 1924, Gonzalo López Montenegro y Carvajal asumía la presidencia de la Diputación de Cáceres, marcando un nuevo capítulo en la política provincial. Apenas cinco días después, el 25 de enero, el Ayuntamiento de Cáceres acordaba cambiar el nombre de la calle Parras, conocida entonces como calle de Cervantes, para rebautizarla en honor al general Primo de Rivera, jefe del Directorio Militar que por entonces gobernaba España. El Periódico, en su edición de aquellos días, apoyaba la decisión de dedicar una vía al general, pero no ocultaba su disconformidad con la elección concreta de la calle. “¿Es que no hay más calles en Cáceres?”, se preguntaba con ironía el editorial. La polémica no cayó en saco roto y el 8 de febrero, en un intento de corregir el error, el consistorio acordaba dar el nombre de avenida de Cervantes al tramo de carretera comprendido entre el Paseíllo del Triángulo y la barriada de Aldea Moret.

Iniciativa solidaria

Y mientras el debate urbano ocupaba páginas, la solidaridad también encontraba su espacio en aquellos años. El 25 de marzo se celebraba la fiesta de "Los Amigos del Niño", una iniciativa promovida por los periodistas cacereños. En el Palacio Episcopal, se repartieron 400 pares de calzado entre los niños más necesitados de la ciudad, en un emotivo acto que congregó a numerosos vecinos y puso de manifiesto el compromiso social de la prensa local.