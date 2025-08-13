El PSOE dice que las obras de Cáparra, en Cáceres, son fruto de su gestión

El PSOE de Extremadura ha afirmado este miércoles que las actuaciones anunciadas recientemente por el consejero Abel Bautista en la ciudad romana de Cáparra "no son proyectos nuevos, sino inversiones impulsadas, logradas y aprobadas durante gobiernos socialistas".

En concreto, el centro de interpretación y rehabilitación del yacimiento de Cáparra y la del castillo de Montemolín forman parte de una inversión total de 4 millones de euros, repartidos a partes iguales entre ambos bienes, según recoge en nota de prensa.

Estos fondos fueron aprobados el 18 de junio de 2021 dentro del Plan Xacobeo, en el marco de los fondos de turismo, con la participación de la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Inversión histórica

Las actuaciones, ha añadido, se incluyen en una inversión histórica de más de 121 millones de euros para impulsar los Caminos de Santiago como producto cultural y patrimonial en todo el país.

La financiación procede de los fondos europeos Next Generation, canalizados a través del Plan Nacional Turístico Jacobeo 21-22.

Desde el PSOE han criticado que "el consejero Bautista tenga la memoria tan corta para reconocer los méritos socialistas y tan larga para otros asuntos", y han lamentado que se "acumule más de dos años de retraso en la licitación y ejecución de estos proyectos, poniendo en riesgo la utilización de los recursos del PRTR", en alusión al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Recursos

Asimismo, los socialistas se preguntan "qué nuevos recursos para el patrimonio y el turismo ha conseguido el actual Ejecutivo en estos dos años y qué dejará para la legislatura 2027-2031 cuando ya no gobernarán la región".

En ese sentido, han recordado que en 2023, bajo el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, se dejaron aprobados 92 millones de euros de fondos europeos para turismo, sin que desde entonces se haya presentado "ni un solo proyecto nuevo".

"Mucho nos tememos que, como ya hizo Monago en 2015, dejarán un auténtico desierto económico de recursos para el futuro Gobierno de Miguel Ángel Gallardo", han concluido.