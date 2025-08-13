Los vecinos de la Ciudad Monumental, a punto de estallar: "¿Por qué no nos dejan aparcar frente al Hilton?"

Vecinos y vecinas del casco histórico interpelan al Ayuntamiento de Cáceres sobre la reciente prohibición de aparcar frente al Hotel Hilton en la Plazuela de Santiago. Siguen sacando sus sillas los miércoles al anochecer y se reúnen frente al palacio de Godoy, en la plazuela de Santiago, donde recientemente se erigió un hito del camino de Santiago y se colocaron maceteros y vallas que anunciaban la prohibición de estacionar vehículos. "Sin previo aviso y sin explicación alguna".

El vecindario asegura en una nota de prensa que era conocedor de que la reforma de la plaza de Santiago conlleva la supresión de numerosas plazas de aparcamiento, condicionadas a alternativas como parking disuasorios. Por ello, la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental promovió y participó activamente en el proceso participativo que se abrió en su día, "sin dejar atrás las demás zonas del ámbito territorial de la asociación, Intramuros y Santa Clara con su entorno, que progresan hacia la deseada peatonalización".

Las incógnitas

Pero siguiendo con el caso concreto de la Plaza De Santiago en la que dicha reforma ni siquiera se ha iniciado. Entonces, "¿qué motiva la decisión municipal de prohibir aparcar frente al edificio donde en breve abrirá sus puertas el Hotel Hilton? ¿Es simple coincidencia o la apertura del Hilton tiene que ver con esta improvisada y precipitada decisión municipal? ¿A qué se debe el cambio de uso de ese espacio público? ¿Por qué el Ayuntamiento actúa sobre los espacios públicos sin dar cuentas ni aviso a la ciudadanía?", se pregunta.

Al fresco

El vecindario reclama transparencia e información al respecto. Entre tanto, vecinas y vecinos seguirán juntándose para tomar el fresco los miércoles, debatirán y tomarán decisiones. Temas no faltan. Sin ir más lejos, recientemente la prensa informaba "sobre la farragosa mutación demanial (ojo con el tecnicismo) del solar del Madruelo, que acogerá cafetería, parking y un museo de cerámica e instrumentos musicales, también ligado a los promotores del Hotel Hilton, y sobre el que la ciudadanía no sabe más que lo que publica la prensa".

Otro caso más de espacio público al servicio de intereses privados. "Otro caso más de opacidad y desinformación". A sugerencia de la acción vecinal del pasado miércoles, la Asociación Vecinal Ciudad Monumental ya ha hecho llegar a los responsables políticos municipales un escrito donde reclama para la ciudadanía su derecho a una información clara, precisa y pública, ya que de interés público es la información que demanda sobre la supresión de aparcamientos de la plazuela de Santiago.