Verbenas, talleres y senderismo: la naturaleza y la tradición se unen en las propuestas del mes de agosto

Un encuentro anual para disfrutar del patrimonio y la alegría local.

Fiestas patronales de Estación Arroyo - Malpartida

Las fiestas patronales de Estación Arroyo - Malpartida son una tradición muy esperada que une a la comunidad en torno a diversas actividades culturales, deportivas y de ocio. Durante estos días, los participantes podrán disfrutar de rutas en bicicleta y senderismo por los paisajes que rodean la Estación, incluyendo visitas a Malpartida de Cáceres y Arroyo de la Luz, promoviendo así el contacto con la naturaleza y el patrimonio local.

Además, se ofrecerán talleres de teatro para adultos que fomentan la expresión artística y la participación activa. La programación incluye competiciones de petanca, ajedrez, baloncesto y juegos de mesa como el Rummikub, dirigidas a distintas edades, lo que permite la integración de todos los públicos en un ambiente ameno y competitivo. Para completar la jornada, la sede acogerá fiestas temáticas como la tradicional fiesta de disfraces, además de momentos de entretenimiento con bingo. Las noches se animan con verbenas y espectáculos en el escenario principal, destacando la actuación del Dúo Samplers, que ofrecerá un variado repertorio musical y un espectáculo de circo - teatro a cargo del Hombre Bala, que sorprenderá con malabares, acrobacias y números de equilibrio, brindando un cierre espectacular a las celebraciones.

FEXME organiza campamento de montaña y senderismo

La Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) pone en marcha del 14 al 17 de agosto de 2025 una nueva iniciativa formativa para adultos aficionados a la montaña. El campamento se desarrollará en el Parque Regional de Riaño y Mampodre, León, y combinará rutas de senderismo por media montaña, talleres prácticos de orientación y marcha nórdica, además de una experiencia de pernocta en vivac. Técnicos especializados guiarán todas las actividades con un enfoque técnico y sostenible. La inscripción está abierta con un coste de 200€ para federados y 230€ para no federados, con plazas limitadas.