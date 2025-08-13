Podemos y Vox, en contra de declarar el traje y la gorra de Montehermoso como Bien de Interés Cultural

La coalición de gobierno en Montehermoso, formada por Unidas por Montehermoso y dos exconcejales de Vox, tránsfugas, votó en contra en el pasado pleno de solicitar a la Junta de Extremadura la declaración del Traje y la Gorra de Montehermoso como Bienes de Interés Cultural (BIC).

La moción presentada por el Grupo Municipal Socialista y defendida por la concejala, Pilar Pérez, consistía en retomar la petición formalizada por anteriores equipos de Gobierno de la localidad para trasladar a la Junta de Extremadura el interés del pueblo de Montehermoso para que tanto su Traje Típico como su Gorra sean declaradas Bienes de Interés Cultural. "No entendemos qué ha motivado al gobierno local a rechazar esta petición, una demanda iniciada hace años2. Desde el Grupo Socialista consideran que el reconocimiento de "estas señas de identidad del pueblo del Montehermoso es un paso crucial para preservar nuestro patrimonio cultural inmaterial, que también es el de toda la región" y lamentan que esta votación negativa impida iniciar el proceso para la declaración.

Apoyo en la protección desde la Diputación de Cáceres

En ese sentido, las y los concejales han recordado la iniciativa del gobierno socialista en la Diputación de Cáceres de apoyar la preservación y conocimiento de la técnica de elaboración de la Gorra de Montehermoso. Tal y como se conoció hace algunas semanas, la institución provincial junto a la artesana montehermoseña, María José González, última artesana de la Gorra, van a poner en marcha una serie de talleres y cursos para dar a conocer el proceso de elaboración de este elemento icónico de la cultura extremeña.

"Con esta negativa el gobierno local da la espalda al reconocimiento de nuestras señas de identidad. Es un manotazo al trabajo artesano, al turismo, al pasado y presente de Montehermoso y a la voluntad y trabajo de tantas personas que durante años se han esforzado en salvaguardar, promocionar y divulgar el Traje y la Gorra de Montehermoso", insiste la concejala Pilar Pérez.