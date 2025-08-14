Nuestro pasado

Más de 600 obreros pedían limosna en las calles durante la crisis laboral de 1925 en Cáceres

La recesión económica provoca despidos masivos y pobreza, mientras crecen las protestas de los trabajadores en busca de mejores condiciones

Obreros extremeños. / El Periódico Extremadura

En 1925, la ciudad atraviesa una profunda crisis obrera que se agrava con especial intensidad, convirtiéndose en un problema social de gran magnitud. Aproximadamente 600 trabajadores de diferentes sectores industriales y de servicios se ven forzados a deambular por las calles, buscando ayuda e incluso pidiendo limosna en medio de la desesperación. La falta de oportunidades laborales se traduce en un aumento considerable de la pobreza y la indigencia, obligando a muchas familias a sobrevivir en condiciones precarias.

Despidos masivos

Esta crisis es una manifestación directa del impacto que la recesión económica, que afecta tanto a la región como al país, tiene sobre la estructura productiva y social. La disminución en la producción industrial, especialmente en sectores clave, genera despidos masivos y una reducción significativa en la demanda de mano de obra. De forma paralela, el mercado laboral se vuelve inestable y muy competitivo, con condiciones de trabajo cada vez más precarias y salarios insuficientes.

Protestas

El malestar social crece, y las tensiones entre obreros y contratantes se intensifican, provocando huelgas y protestas que buscan visibilizar la difícil situación y presionar por mejoras. La crisis de 1925 no solo evidencia las vulnerabilidades económicas de la ciudad, sino también la insuficiencia de las políticas públicas para afrontar el desempleo y la pobreza.

