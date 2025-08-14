Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: "Llevaba casco, reflectante y luces"

La noticia se conocía hace menos de 48 horas. Un hombre de 64 años de edad fallecía tras ser atropellado cuando volvía con su bicicleta al Casar de Cáceres. Eran las 2.30 horas aproximadamente y el conductor, en lugar de atender a la víctima, se dio a la fuga. Las consecuencias fueron las peores. Ahora, un familiar directo ha salido para desmentir que el ciclista circulase de forma indebida. "Llevaba casco, iba correctamente uniformado y portaba reflectante y luces. Además, iba debidamente por su carril y pegado a la derecha".

Un golpe en la rueda trasera

Este diario ha contacto con el cuñado del difunto, quien asegura conocer de primera mano los detalles del trágico suceso, pues así se los ha facilitado "la Guardia Civil". Una información que contrasta con el testimonio del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien afirmó este miércoles que el hombre circulaba sin casco. También contó que la bicicleta presentaba un golpe en la rueda trasera, y que en el lugar del atropello había restos de otro vehículo.

"Condeno que se marchase sin atenderlo"

"Puedo entender que ocurra un accidente. Pero condeno que se marchase sin atenderlo, que lo dejase en la cuneta. Es lo más grave de todo", dice el familiar, quien resalta que el fallecido "efectuaba ese recorrido desde hace meses, y lo hacía de la manera correcta".

Ayudaba a su mujer

El hombre volvía del restaurante El Gallo, en el que trabaja su esposa como cocinera, y donde él "ayudaba de forma puntual", indican fuentes del área de servicio. Natural de Burguillos del Cerro, el fallecido vivió en Alcuéscar la mayor parte de su vida.

Hace unos años, se marcharon a Países Bajos a trabajar, pero regresaron al perder su empleo. Fue entonces cuando el propietario del área de servicio contrató a la esposa, que lleva trabajando en el establecimiento más de un año.