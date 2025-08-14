Cáceres, punto de encuentro para el arte, el misterio y la expresión colectiva

Tres iniciativas convierten la provincia en un referente de creación artística, memoria histórica y participación ciudadana.

Rutas tenebrosas por Cáceres

Este sábado 16 de agosto a las 22.00 horas, la Plaza de Santa Clara, junto a la cruz, se convertirá en el punto de encuentro para una experiencia única y escalofriante en Cáceres. La actividad “Cáceres Tenebroso” ofrecerá rutas nocturnas de dos horas de duración, durante las cuales los participantes explorarán leyendas sobre espectros, demonios y templarios que han marcado la historia y el misterio de la ciudad. El precio de la ruta es de 13 euros e incluye material audiovisual para hacer la experiencia más inmersiva. No obstante, se recomienda que la actividad no sea apta para niños menores de 12 años, debido a su carácter intenso y la naturaleza de las historias que se relatarán. Respecto a las políticas de cancelación, la organización ofrece la devolución completa del importe sin preguntas si la cancelación se realiza hasta 48 horas antes del evento. En caso de cancelaciones realizadas dentro de las 48 horas previas, se podrá cambiar la reserva para otra fecha, garantizando así flexibilidad para los participantes.

La Diputación de Cáceres y AUPEX fomentan la danza comunitaria

Desde el lunes 25 de agosto hasta el lunes 15 de diciembre, la Diputación de Cáceres, junto a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), desarrolla el proyecto 'Movimiento, creatividad y comunidad', una iniciativa para formar y acompañar a personas que faciliten danza, movimiento y creatividad en sus localidades rurales. Dirigido especialmente a municipios con Universidad Popular, el programa busca fomentar la danza contemporánea y comunitaria en Extremadura, continuando con las experiencias previas de 2022 y 2024.

Premios de pintura este septiembre

El Ateneo de Cáceres ha abierto la convocatoria para el XVII Premio de Pintura, correspondiente al año 2025. Podrán participar artistas con una única obra original de su autoría, realizada entre 2024 y 2025, con temática libre. No se admitirán obras realizadas con técnicas digitales, y las mixtas deberán detallar sus materiales. El envío de las obras en formato digital podrá realizarse del 1 al 8 de septiembre de 2025, junto a un formulario disponible en la web del Ateneo.

Un jurado especializado seleccionará las obras finalistas, que deberán ser enviadas físicamente antes del 30 de septiembre. La entrega de premios se celebrará el 14 de octubre, con una dotación económica de 2.500 euros para el primer premio y 1.500 euros para un accésit. La obra ganadora pasará a formar parte de la colección del Ateneo, y su autor o autora podrá realizar una exposición individual en la institución. Las obras seleccionadas se exhibirán hasta el 14 de noviembre.