Cocaína, éxtasis, MDMA, speed y hachís: 63 expedientes de la Guardia Civil de Cáceres por el Boom Festival de Portugal

Los agentes aprehendieron diferentes sustancias estupefacientes, entre las que hallaron cocaína, éxtasis, metanfetamina, hachís y marihuana

Material intervenido.

Cedida por la Guardia civil de Cáceres

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Con motivo de la celebración del Boom Festival, que tuvo lugar entre los días 14 y 20 del pasado mes de julio en la localidad portuguesa de Idanha-Nova, y en previsión de la asistencia al mismo de multitud de personas procedentes de diferentes partes de Europa, desde la Compañía de la Guardia Civil de Coria se implementaron los servicios en las vías de comunicación próximas a la frontera con país luso.

Durante los días previos al festival y en el transcurso de su celebración, los agentes efectuaron diversos dispositivos operativos en los que inspeccionaron a numerosos vehículos que se dirigían al evento y a sus ocupantes, todo ello con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir el tráfico minorista de sustancias estupefacientes, así como su consumo o tenencia en el festival.

Estas actuaciones de la Guardia Civil se saldaron con la aprehensión de diversas cantidades de distintas sustancias estupefacientes, entre las que los agentes localizaron cocaína, éxtasis (MDMA o cristal), metanfetamina (speed), marihuana o hachís.

Droga intervenida.

Cedida por la Guardia civil de Cáceres

Ante estos hallazgos, un total de 63 personas han sido propuestas para sanción ante la autoridad competente por la supuesta comisión de las respectivas infracciones administrativas a la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 4/2015, de 30 de marzo) en materia de drogas.

En el marco del plan establecido por la Comandancia de Cáceres para prevenir el tráfico y consumo de drogas en zonas de ocio y diversión, principalmente de las ubicadas en la provincia, la Guardia Civil continúa reforzando los controles en zonas especialmente sensibles, en garantía de la seguridad ciudadana.

