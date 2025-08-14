Del éxito con C. Tangana al directo en Cáceres: Yerai Cortés, este viernes, 15 de agosto

Pertenece a una nueva generación de artistas que están llevando el flamenco a nuevos territorios hasta hoy desconocidos. Su proyección meteórica vino, en parte, de la mano de C. Tangana, que plamó su fascinación por el artista en el galardonado documental 'La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés'.

Yerai Cortés cerró un 2024 triunfal con su proyecto 'Guitarra Coral', gira que agotó entradas en varias ciudades de España, ofreciendo actuaciones memorables.

Tanto el álbum 'La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés', como la película, marcan el inicio de una etapa llena de emoción y desnudez artística, donde la música y la historia personal del guitarrista se entrelazan de manera conmovedora.

Las entradas

Para las personas que no hayan conseguido su entrada online, podrán adquirir su entrada de acceso en taquilla. El precio es de 5 euros, y la recaudación de todos los conciertos, como ya se hiciera en la edición anterior, irá destinada a proyectos de asociaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro.

Yerai Cortés se ha convertido en el último año en uno de los nombres más reconocidos de las nuevas generaciones del flamenco. El guitarrista subió hace meses a recoger un premio Goya y la suya es la penúltima actuación de los conciertos del Pedrilla. Así, Mayte Martín clausurará, el 22 de agosto, la edición de este año. La cantante catalana mostrará su último trabajo titulado 'Tatuajes' donde interpreta, en formato de cuarteto, temas emblemáticos que le han impactado en su vida y su aprendizaje musica". Vendrá a Cáceres como cantaora, sino como cantora, en un formato de boleros, donde será difícil que los asistentes salgan sin los sentimientos a flor de piel.