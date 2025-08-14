Un golpe fuerte en la rueda trasera y el ciclista, sin casco: así fue el accidente mortal entre El Gallo y Casar de Cáceres

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, detalló ayer algunas de las cuestiones relacionadas con el trágico suceso que se produjo entre el restaurante El Gallo y Casar de Cáceres, en el que un hombre de unos 60 años perdió la vida.

Detalles

Según contó, la víctima no llevaba casco, la bicicleta presentaba un golpe en la rueda trasera y había restos de otro vehículo. Todo hace indicar que se produjo una colisión por alcance de otro coche, que según apuntan fuentes podría ser una furgoneta.

Alcaldesa

La alcaldesa casareña, Marta Jordán, ya apuntaba por la mañana que el varón solía ir sin casco, ni luz, ni chaleco, al menos por el pueblo. También señaló que era trabajador del restaurante El Gallo. Sin embargo, fuentes del área de servicio indican que "no era un empleado como tal, sino que ayudaba de forma puntual. Quien sí trabaja allí es su esposa, a quien echaba una mano de vez en cuando".

Lugar donde se ha producido el accidente de Casar de Cáceres / E. P.

A la fuga

Se desconoce la identidad del autor del atropello, pues se dio a la fuga cuando se produjo el suceso y aún no se ha personado en las dependencias de la Guardia Civil, cuerpo que lleva el caso. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado un Equipo de Investigación de Siniestros y el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Benemérita, quienes realizan las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente.

De Cáceres

Según ha podido confirmar este diario tras contactar con personas cercanas a la familia del fallecido, quien trabajaba en El Gallo era su esposa, que era la cocinera. Son una pareja natural de Cáceres, pero que se fueron a Países Bajos a trabajar hace años. Regresaron al quedarse sin trabajo y el propietario del área de servicio le ofreció empleo a ella, donde llevaba más de un año.

Visitaba a su esposa

Era habitual que la víctima se acercase a ver a su mujer al restaurante, dada la escasa distancia existente entre el área de servicio y el municipio: "Cuando salía de trabajar o tenía tiempo libre, se montaba en la bicicleta y se iba para allá. Normalmente se tomaba un café o una cerveza, y si su esposa necesitaba ayuda le podía echar una mano para que saliese antes. Pero nada más", explican.

