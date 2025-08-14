La Guardia Civil logra detener al autor del atropello mortal de Casar de Cáceres

La Guardia Civil, a través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) y de un Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de Cáceres, han detenido a un hombre, de 32 años, por la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia, otro de abandono del lugar del accidente y un tercer delito por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de drogas; tras atropellar mortalmente a un ciclista.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de ayer, cuando un varón, de 64 años, se dirigía hacia la localidad de Casar de Cáceres en bicicleta por la carretera CC-323.

El Centro Operativo Complejo (Central COC) de la Guardia Civil, recibió la llamada de Servicio de Emergencias 112 a las 6.50 horas, comunicando un siniestro vial en dicha carretera, con el posible fallecimiento de un ciclista.

De inmediato, agentes del Subsector de Tráfico de Cáceres se desplazaron al lugar indicado por la central, a escasos 500 metros de la población, donde presuntamente se encontraría la persona fallecida.

Servicios sanitarios

Una vez in situ, y tras verificar los servicios sanitarios el fallecimiento del ciclista, los agentes recabaron indicios en el entorno e iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Esa misma mañana, efectuaron diversas diligencias que les iban conduciendo hasta el vehículo utilizado en la comisión de los hechos y por ende, al esclarecimiento del accidente.

Horas después, en la localidad de Casar de Cáceres, hallaron un turismo que mostraba daños compatibles con su implicación en el siniestro vial.

Con las pruebas recabadas, los agentes identificaron al presunto autor del atropello mortal, que ha sido detenido por presunta comisión de los delitos mencionados.

Finalizada una primera fase de la instrucción de diligencias policiales, la persona detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.