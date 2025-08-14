Muere José María Saponi, exalcalde de Cáceres

El que fuera alcalde de Cáceres, José María Saponi Mendo, ha fallecido esta tarde, según han confirmado fuentes del Partido Popular a este diario. Gobernó con mayoría absoluta en tres legislaturas (1995–1999, 1999–2003 y 2003–2007). Nació el 19 de junio de 1938 y ha dicho adiós a los 87 años tras una intensa vida dedicada a la ciudad a la que dedicó con devoción toda su dilatada trayectoria. Licenciado en Derecho y funcionario de carrera, su marcha deja un profundo vacío no solo en las filas de su partido sino también en la sociedad cacereña, donde era querido y respetado.

La muerte de Saponi ha desatado en pocos minutos toda una ola de condolencias. La primera, la de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura: "Recibo con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de José María Saponi, alcalde de Cáceres durante más de una década y amigo. Su cercanía, entrega y trabajo a favor del municipalismo dejan una huella imborrable en la política extremeña. DEP", ha dicho la dirigente regional.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha asegurado a este diario que "aparte de un gran padre de familia y un gran marido, José María fue un gran municipalista, avanzado a su tiempo, que modernizó la ciudad de Cáceres y que nos enseñó mucho a toda a una generación". De hecho, Mateos fue por primera vez en una lista electoral en 2003, la de Saponi, un hombre que "supo gestionar pensando en los vecinos y que fue capaz de pensar en grande. Hemos perdido -ha concluido- a un gran hombre".

Lo mismo ha hecho el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales: "Lamento profundamente el fallecimiento de José María Saponi. Su compromiso con la ciudad de Cáceres, su talante y su respeto institucional dejan huella para siempre. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la ciudad a la que sirvió con acierto y pasión. Descanse en paz". Morales, en declaraciones a este periódico, visiblemente consternado, ha dicho: "Me ayudó mucho el primer año de Diputación, 1999, cuando Pilar Merchán me enviaba a actos oficiales y no conocía a nadie, siempre me decía: tú Morales conmigo, que te presento a la gente que no conoces".

Igualmente, el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha manifestado: "Hoy nos deja José María Saponi, exalcalde de Cáceres, que dedicó muchos años de su vida a servir a su ciudad. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Descansa en paz". Ha mostrado asimismo sus condolencias el secretario provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina: "Extremadura también la han construido sus alcaldes y alcaldesas. Cada uno desde sus convicciones, pero todos con una defensa cerrada de sus pueblos y ciudades. Saponi forma parte de la historia de la política municipal de este país.Desde ⁦el PSOE de Cáceres, DEP".

Especialmente emotivo ha sido el mensaje de la senadora y exalcaldesa de Cáceres, Elena Nevado del Campo, a quien la noticia de la muerte de su maestro y compañero le ha pillado en Inglaterra. Sin poder contener la emoción ha dicho: "Era excepcional. Estoy muy triste".

Trayectoria vital

Hijo de Francisco Saponi, que trabajaba en la Eléctrica, y de Felisa Mendo, José María nació en el número 2 de la calle García Holguín en el seno de una familia de otros tres hermanos: Rafael, Juan y Vicenta. Aquella vivienda donde se crió uno de los exalcaldes más reconocidos de Cáceres, estaba justo enfrente de la Casa Grande, una casa de vecinos donde también se encontraba la fábrica de gaseosas Viuda de Francisco Lancho, que fue junto a La Polar y La Providencia una de las fábricas de gaseosas más famosas de la ciudad.

García Holguín era entonces un barrio muy familiar, donde vivieron los Mellado Durán, Juan Díaz Orozco y Constanza, los Portillo, la familia Salas o los Acedo. Saponi fue uno de esos cacereños de toda la vida, que amaban su ciudad y que tuvo una infancia feliz y de barrio en su Plaza de Italia, a la que siempre llevaba por bandera. José María, como la mayor parte de los niños del barrio, acudió a la escuela de la Montaña, con don Florencio Manzano, don Gabriel Medina, doña Elena don Isidro o don Licerio Granado de maestros.

Los hermanos de José María también fueron muy conocidos. Rafael, que trabajaba en la Eléctrica, se casó con Rosario Olmos, que vivía en la calle Margallo y tuvieron cinco hijos. Vicenta se casó con Diego Galán Chanclón, que tuvo durante muchos años un comercio en San Blas y fueron padres de dos hijas. Juan se casó con Manoli Cortés, trabajó en Iberduero y tuvieron cuatro hijos.

Julia Sergio, su querida esposa

José María se casó con Julia Sergio, una mujer educada, un ser humano excepcional que en los últimos años se ha dedicado por entero a cuidar con mimo y delicadeza a su esposo. Iba un día José María con su amigo Benigno Rey, que era oficial de notaría, y decidieron acudir a un festival benéfico que organizaba la marca La Lechera en el Gran Teatro y que presentaba el locutor Cayetano Polo Polito. De pronto ven pasar a dos chicas, una de ellas llamada Julia, que procedía de Plasencia. Su padre, Manuel Sergio Dorado, se había venido trasladado a Cáceres para trabajar en la Imprenta Sanguino hasta que en la calle Zurbarán montó su propia imprenta, que llevaba su nombre.

Así fue como a los 15 años Julia y José María se conocieron. Se casaron en San Mateo, ella vestida con un traje hecho por Alejandra Navas y él con un traje de media etiqueta confeccionado por Agustín Hinojal, un sastre que tenía su taller en la plaza Mayor, muy cerca del arandel. Lo celebraron en el Hotel Iberia, 95 pesetas costó el cubierto. De luna de miel se fueron a Madrid, Ávila y Toledo, en tren, porque entonces ni había coche ni nada.

José María estudió Educación Física en Madrid y luego se licenció en Derecho. Fue profesor del Padu, del Diocesano y de Magisterio y alcalde de Cáceres entre los años 1995 y 2007 convirtiéndose en el candidato a alcalde más veces votado en la historia de la ciudad.

Julia y José María fueron padres de cuatro hijas: María Victoria, María José, Julia María y Mónica, y abuelos de siete nietos: Víctor, José María, Marta, Sara, Irene, Carlos y Marcos. La pareja comenzó viviendo en una casa alquilada que había en la calle de La Macarena, que estaba situada detrás de la ermita de Las Candelas y que era propiedad del Castañero, un hombre al que llamaban así porque vendía castañas tostadas en la plazuela de la Concepción. En 1973 se compraron su piso en la avenida Virgen de la Montaña, en el que, felices, han continuado su vida. "Julia es lo mejor que le ha pasado a uno", confesaba el exalcalde que vivió en la calle García Holguín, ese barrio de la fábrica de gaseosasdonde José María Saponi comenzó a retratar su vida.