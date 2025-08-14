Cambios en la corporación municipal
El nuevo grupo de Vox en Cáceres, en el aire hasta septiembre
La Ejecutiva Provincial de Vox decidirá hasta el próximo mes el relevo de la edil Raquel Mirat
El siguiente en la lista es Francisco Flores Mancebo (profesor de religión); fue uno de los más críticos con Mateos por la polémica de las banderas LGTB en el Corpus
No será hasta septiembre cuando la Ejecutiva Provincial de Vox decida quién sustituirá en el Grupo Municipal a la ex edil de la formación Raquel Mirat, que presentó su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de Cáceres el pasado 31 de julio.
Incompatibilidad
Lo hizo de improviso, en el último pleno (extraordinario) del curso político, por «mi situación laboral, que hacen incompatible el desarrollo de ambos cargos, la dedicación, el tiempo y la diligencia, que considero necesarios» para desempeñar el cargo, según expresó Mirat, que tomó la palabra al término de la sesión plenaria (fuera del orden del día).
La edil alegó que «no es una decisión fácil», sino «compleja y muy meditada». Pero que «por respeto a la institución, al proyecto político al que represento y a los ciudadanos, es el paso más coherente y honesto que puedo dar».
No obstante, el portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha aclarado que sigue perteneciendo como afiliada a la formación política en Cáceres. De hecho, la propia Mirat ha subrayado que aunque ha dejado el acta de concejal, «sigo vinculada al proyecto; sigo en Vox, sigo afiliada y comprometida y dispuesta a colaborar desde una segunda línea».
Mirat fue presentada el 2 de mayo de 2023 como número 2 en la lista de Vox para las elecciones municipales de aquel año; contaba entonces con 37 años, y es licenciada en Derecho y ADE especializada en asesoría fiscal y tributaria. La portavocía del Grupo Municipal Vox la ejerce Gutiérrez y el siguiente en la lista (en el número 3) es Francisco Flores Mancebo (54 años) y profesor de religión del colegio Nuestra Señora de la Luz en Arroyo de la Luz, que fue una de las voces más críticas con el ejecutivo popular de Rafael Mateos con la polémica de las banderas LGTB durante la celebración del Corpus Christi.
«Se propondrá que sea Flores Mancebo y nosotros entendemos en que no habrá ningún problema en que el número 3 sea el que ocupe el puesto de Raquel», asegura a este diario Gutiérrez, pero «tendrá que reunirse el Comité Ejecutivo Provincial» de Vox Cáceres «para ponerse en contacto con él y proponérselo oficialmente. Hay que seguir los pasos establecidos, conforme a los estatutos del partido».
Equilibrio negociador
De hecho, el perfil polémico de Flores Mancebo puede suponer un escollo para las negociaciones que el Gobierno local tiene por delante, si quiere sacar los presupuestos de 2026 con el voto (necesario) de Vox, dado que el PSOE le ha cerrado esa puerta y con Unidas Podemos (UP) no hay posibilidad alguna. Mateos cerró el curso político contando con el apoyo de Vox para sacar adelante las inversiones del remanente, todavía con Mirat.
«Me voy con tristeza porque ha sido un honor formar parte de esta corporación». Pero que también, «tranquila y con serenidad, sabiendo que la persona que me va a sustituir tiene una gran capacidad, un gran compromiso y una enorme vocación al servicio público», concluía la hasta ahora edil de Vox en el consistorio cacereño. «Esto no es un adiós definitivo; simplemente un cambio de posición, desde el que continuaré defendiendo los principios en los que creo».
Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, le agradeció su «trabajo y dedicación a los vecinos de Cáceres». Y señaló que ha sido un «honor compartir corporación con usted». Y que en el siguiente pleno ordinario (en septiembre) «vendrá incluida en el orden del día su renuncia». Y, a partir de ahí, «se activará el procedimiento para la sustitución del miembro de la corporación».
Un perfil más polémico
Flores Mancebo es vicepresidente de Vox Cáceres, y dijo ‘no entender’ por qué el Gobierno local no quitó «esos trapos» durante el Corpus Christi, en referencia a las banderas LGTB
«Es una falta de responsabilidad por parte del equipo de gobierno del PP. No entiendo por qué no se quitaron, sabiendo que esos trapos no tienen ninguna relación con el acto del Corpus Christi que se iba a realizar, y que podría generar polémica». Así se despachó el vicepresidente de Vox Cáceres y vicesecretario de organización, Francisco Flores Mancebo, con respecto a la polémica que suscitó que la número 5 de su lista electoral al Ayuntamiento de Cáceres se tomara la libertad de arriar las banderas del Orgullo, el pasado 22 de junio, en el acto del Corpus.
