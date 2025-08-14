Obras en la Ronda del Carmen: nivelación de alcorques y ampliación de aceras en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres continúa con los trabajos de mejora de la accesibilidad en la Ronda del Carmen, en el tramo comprendido entre la avenida de España y la plaza de los Conquistadores, popularmente conocida por Colón.

La actuación, incluida en el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), se está llevando a cabo gracias a un equipo formado por tres operarios y un oficial y consiste en la nivelación y relleno de 75 alcorques, con el objetivo de facilitar la movilidad y ampliar el espacio peatonal en ambos acerados.

Junto al mercado

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha subrayado que el estado actual de las aceras dificultaba la circulación de peatones, especialmente a las personas con movilidad reducida. "Se trata de una calle con acerados estrechos para el elevado tránsito peatonal de esta zona, en la que se ubican espacios clave como el Mercado de Abastos o el Organismo Autónomo de Recaudación", ha destacado el edil.

El proyecto, que cuenta con una inversión de 223.272 euros, forma parte del compromiso del equipo de gobierno del ayuntamiento para hacer de Cáceres una ciudad más accesible para toda la ciudadanía, subraya el concejal.