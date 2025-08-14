La receta infalible de la churrería Londres: mantener la máquina manual

Ubicada en las inmediaciones del Eroski, 'Churrería Londres' mantiene viva la esencia del churrero tradicional desde hace más de una década. Desde su apertura en 2011, el establecimiento no ha cambiado un solo detalle de su local. Sus fundadores, Ernesto Santano y Gloria Parra, han apostado por conservar el ambiente original que ha convertido al establecimiento en un referente para los amantes del churro clásico. Con un equipo reducido pero eficiente de cinco empleados, el negocio cuenta con una clientela muy variada, que acude tanto entre semana como, especialmente, los fines de semana, cuando el servicio a domicilio se intensifica. La cercanía del aparcamiento del Ruta de la Plata ha resultado clave para mejorar su visibilidad y facilitar el acceso a sus clientes.

Churrería Londres por dentro. / Esteban Valero

Tradición

Lo que más enamora a quienes los prueban es la textura de los churros, "dorados, muy crujientes y nada aceitosos". Además, es de las pocas churrerías locales que aún elaboran sus productos con una churrera manual, como se hacía antaño, lo que refuerza su apuesta por la tradición.

Churros realizados con churrera manual en Churrería Londres. / Esteban Valero Vizcano

Proceso de elaboración

La elaboración de los churros en esta churrería sigue fiel al método tradicional, una churrera manual. Este instrumento, utilizado durante generaciones, permite dar forma a la masa compuesta únicamente por harina, agua y sal, sin la intervención de maquinaria moderna. El proceso, que requiere de experiencia y precisión, culmina con la fritura en aceite bien caliente, lo que garantiza un churro crujiente por fuera y esponjoso por dentro. Una técnica artesanal que preserva el sabor de siempre y forma parte de la identidad del establecimiento.