Unidas por Montehermoso replica al PSOE: "Estamos tramitando el BIC del traje y la gorra montehermoseña"

El grupo municipal de Unidas por Montehermoso ha salido al paso de las declaraciones del Grupo Socialista de Montehermoso y ha dejado claro que "en ningún momento nos hemos opuesto a la declaración del BIC (Bien de Interés Cultural) de la gorra y el traje típico, ya que, de hecho, actualmente estamos tramitando dicho procedimiento".

El portavoz del grupo, Aureliano Martín, ha explicado que "cualquier persona que asistiera al pleno donde se debatió la moción presentada por el Grupo Socialista, o que haya visto la retransmisión a través de Instagram, pudo comprobar que Unidas por Montehermoso lo único que hizo fue votar en contra de la moción del PSOE, algo muy distinto a la declaración del BIC".

Añade Martín, que "este equipo de gobierno lleva tiempo tramitando la declaración del BIC (Bien de Interés Cultural) de la gorra y el traje típico. Por ello no tiene sentido solicitar el inicio de un expediente que está en fase de ejecución".

Especialistas

Dicho expediente se inició "con la entrevista mantenida entre la señora alcaldesa y la Directora General de Patrimonio de la Junta. Tras dicha reunión, los técnicos de Patrimonio nos indicaron los trámites a seguir y, sobre todo, la documentación que debemos aportar. Actualmente nos encontramos trabajando junto a especialistas en la materia para llevar a buen puerto el deseo de muchísimos vecinos y vecinas de Montehermoso".

Martín replica que "no podemos entender que el Grupo Socialista afirme que lamentan que esta votación negativa impida iniciar el proceso para la declaración". Y añade: "Poniéndonos en el mejor de los casos, es decir que dicha declaración no fuera una artimaña para engañar a la población, lo expresado por los socialistas supondría infravalorar el trabajo de muchas personas, entre ellas muchos especialistas, que están implicados en este proyecto, menospreciando su labor al insinuar que lo más importante sería la aprobación por parte del propio Grupo Socialista Municipal".

Y finalmente dice no comprender que en la nota de prensa del PSOE "se mencione a la Diputación, a la que desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento por el apoyo constante que nos está brindando, tanto en el ámbito de la protección de nuestro patrimonio como en otros".