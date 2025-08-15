El adiós del restaurante Newen en Cáceres: «La familia ha crecido y queremos disfrutarlo»

El cierre de un bar o restaurante en Cáceres nunca puede ser una buena noticia, pero la historia de Newen Restobar merece ser conocida y que toda la ciudad sepa el motivo por el que ha bajado la persiana uno de los establecimientos más espectaculares y carismáticos de parte antigua.

Cinco años y medio

Nació en el año 2019. Carmen Rico es cacereña, pero la vida le ha llevado por todo el mundo. Conoció a Daniel Rojas, de Chile, que se convirtió en su compañero de vida. Tras varias experiencias, decidieron volver a la capital cacereña, cerca de la familia de Carmen, y acondicionar la ermita de San Ildefonso (del siglo XVI) para convertirla en un restobar. ¿Qué es este concepto? Un tipo de negocio chileno que se creó en la década de los 90, cuando se prohibía a los bares vender alcohol sin pedir algo de comer.

Su gastronomía

Lo llamaron Newen, que en mapuche (un pueblo indígena del sur del país latinoamericano)significa ‘la fuerza de la tierra, buenas vibras’. Tomaron la decisión de darle importancia a la cocina con música, una mezcla que les ha funcionado a la perfección durante los cinco años y medio que han permanecido abiertos. Los platos que servían contaban la historia de la cocina criolla, que une a Extremadura con Chile. «Intentamos conservar la cocina y la cultura de comer bien, como si fuese en casa. Ha sido nuestra extinción, otro tipo de hostelería», señala la pareja.

Lo han llevado siempre entre los dos. Solo en una breve temporada, cuando ‘La Casa del Dragón’ se estaba grabando en la ciudad, necesitaron contratar a más personas porque el restaurante se convirtió en uno de los establecimientos más visitados por las estrellas de la grabación.

Dos, y ahora tres

Carmen y Daniel se dedicaban al 100% al restaurante. Y hace 19 meses su familia se amplió. Nació Petra. «Ahora no podemos dedicarle todo el tiempo a Newen, tenemos que aprovecharlo con nuestra hija. Hay que cerrar un ciclo, y hay que saber cuando parar. El restobar forma parte de nuestra historia. Y en ella entramos dos personas, y ahora somos tres», cuentan sobre su adiós, una historia «romántica» a la que han puesto punto y final este verano.

Antes de despedirse, no pueden evitar agradecer a todos los clientes que han pasado por allí: «Eran como de la casa». Y, aunque no auguran cuáles serán sus futuros proyectos, resaltan que «ya tienen varias cosas en mente»: «Somos bastante creativos, nos dejaremos llevar», finalizan.

Suscríbete para seguir leyendo