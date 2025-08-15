Administradores de fincas de Cáceres amenazan con multar a vecinos que tiendan la ropa en sus balcones

"Está totalmente prohibido por las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Cáceres colgar ropa y tendederos en la fachada principal de la comunidad. De repetirse estas conductas, se procederá a tomar otras medidas que van desde una sanción económica hasta denunciar tales hechos a las autoridades competentes". Hace solo unos días podía leerse esta categórica afirmación en un cartel colgado en el ascensor de un bloque de viviendas de la ciudad. Un mensaje que reabre la polémica sobre la permisión o no para secar la colada en las terrazas y balcones y que, sobre todo, plantea una pregunta fundamental. ¿Es cierto?

No es cierto

La respuesta es no. "No existen ordenanzas municipales sobre esa cuestión en específico", responden desde la Casa Consistorial. Es cierto que la normativa de urbes como Barcelona lo contempla. También de Madrid, donde la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano prohíbe, expresamente, "tender ropa o cualquier objeto en las fachadas de los edificios que den a la vía pública". Una directriz que se justifica por la voluntad de preservar el aspecto visual de los inmuebles y calles, evitar riesgo de caída de objetos y mantener el atractivo y el valor de las propiedades.

Sin embargo, un vistazo al apartado correspondiente de la página del ayuntamiento local, accesible para todos los ciudadanos, permite comprobar que la localidad no cuenta con ninguna restricción para efectuar esta práctica.

Lo que sí contempla la ordenanza

Lo más similar es, en el cuadro de infracciones de Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Espacio Público, la prohibición de "sacudir alfombras, esteras, ropas o efectos personales desde los balcones, ventanas, terrazas o portales hacia la vía pública". Una infracción leve que, eso sí, está castigada con 750 euros.

La misma cantidad, a modo de recordatorio, habrá que abonar en caso de "regar en los balcones y ventanas y que se produzcan daños o molestias a otros vecinos o a los viandantes, o fuera del horario establecido", o si se vierte a la vía pública "cualquier tipo de residuo o partícula derivados de limpieza de cualquier clase de objeto".

Sea como fuere, al margen de la legislación, ¿qué opinan los vecinos?

Pedro

Pedro, 68 años. / El Periódico

"Estoy en contra de que se ponga ropa fuera del balcón. Puede caer agua o detergente a quien pase por debajo, como me ha ocurrido a mí", dice Pedro, cacereño de 68 años. Eso sí, reconoce que si la ropa se está secando dentro de la propia terraza, sin sobresalir, no le parece mal "en absoluto". Más aún, considera "una tontería" el criterio estético al que se ajustan quienes tratan de promover la restricción.

Laro y Mónica

Laro y Mónica, 46 y 36 años. / El Periódico

"Personalmente, no veo ningún inconveniente a tender fuera", dice Laro, de 46 años. "Habrá que aprovechar el calor que estamos teniendo estos días en Extremadura", añade. Es pareja de Mónica, de 36 años, que explica que en su casa tienen una galería donde ponen la colada. "Si no tuviese ese espacio, tendería fuera", asegura ella.

Los estatutos de la comunidad

En cualquier caso, ambos consideran que "hay que ajustarse a lo que diga la ordenanza o los estatutos de cada bloque". En este punto, ¿puede las normativa de una comunidad restringir cuestiones como las que se están tratando?

Sí, "las normas de régimen interno de una comunidad de propietarios pueden prohibir estas prácticas, aunque no se contemple en la ordenanza del ayuntamiento", asevera Luis Regañas Molina, de la Administración de Fincas Molina.

"La comunidad no tiene potestad sancionadora, pero si la norma viene recogida en los estatutos, se podría obligar al propietario o propietaria en cuestión a que se abstuviese de realizar esas actividades al amparo de una normativa, que sí podría ser reclamada en vía judicial si la actividad siguiera persistiendo de manera frecuente", añade el experto.

Vicente

Vicente, 94 años. / El Periódico

Dilema resuelto, aunque opiniones, como suele ocurrir, seguirá habiendo de todo tipo. "Es horrible que las sábanas salgan a la calle", considera Vicente, cacereño de 94 años. "Que se tienda la ropa dentro del balcón, no me gusta, pero quien no tiene otro lugar donde tender, tendrá que hacerlo", añade el vecino.

Dolores

Dolores, 48 años. / El Periódico

"Creo que estamos en contra de muchas cosas", afirma Dolores, de 48 años. Ella lo tiene claro. "¿Si no tienes otro espacio donde tender, qué haces con la ropa?", pregunta la cacereña, que aunque tiende su colada en un patio de luces, reconoce, como Mónica, que tendería en la terraza si no tuviese otra opción.