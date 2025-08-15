El Ayuntamiento de Cáceres decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento de José María Saponi, que se produjo en la tarde de este jueves. Las banderas ondean a media asta en todos los edificos municipales por la muerte del exalcalde de Cáceres, que "dedicó más de una década de su vida a la gestión municipal, con una clara vocación de servicio público y una firme apuesta por la modernización y el desarrollo de Cáceres", señala el consistorio a través de un comunicado.

Saponi nació el 19 de junio de 1938 y ha dicho adiós a los 87 años tras una intensa vida centrada en la ciudad. Licenciado en Derecho y funcionario de carrera, gobernó con mayoría absoluta en tres legislaturas (1995–1999, 1999–2003 y 2003–2007) y su marcha deja un profundo vacío no solo en las filas de su partido sino también en la sociedad cacereña, donde era querido y respetado. El funeral se celebra este viernes a las 17.30 horas en la capilla del tanatorio San Pedro de Alcántara.

"Un gran padre y amigo"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha enviado las condolencias a la familia en nombre de la ciudad y ha asegurado a este diario que "aparte de un gran padre de familia y un gran marido, José María fue un gran municipalista, avanzado a su tiempo, que modernizó la ciudad de Cáceres y que nos enseñó mucho a toda a una generación". De hecho, Mateos fue por primera vez en una lista electoral en 2003, la de Saponi, un hombre que "supo gestionar pensando en los vecinos y que fue capaz de pensar en grande. Hemos perdido -ha concluido- a un gran hombre".

Por su parte, María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, reaccionó a la noticia a través de redes sociales. "Recibo con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de José María Saponi, alcalde de Cáceres durante más de una década y amigo. Su cercanía, entrega y trabajo a favor del municipalismo dejan una huella imborrable en la política extremeña. DEP", dijo ayer la dirigente regional.

Lo mismo hizo el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales: "Lamento profundamente el fallecimiento de José María Saponi. Su compromiso con la ciudad de Cáceres, su talante y su respeto institucional dejan huella para siempre. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la ciudad a la que sirvió con acierto y pasión. Descanse en paz". Morales, en declaraciones a este periódico, visiblemente consternado, ha dicho: "Me ayudó mucho el primer año de Diputación, 1999, cuando Pilar Merchán me enviaba a actos oficiales y no conocía a nadie, siempre me decía: tú Morales conmigo, que te presento a la gente que no conoces".

Especialmente emotivo ha sido el mensaje de la senadora y exalcaldesa de Cáceres, Elena Nevado del Campo, a quien la noticia de la muerte de su maestro y compañero le ha pillado en Inglaterra. Sin poder contener la emoción ha dicho: "Era excepcional. Estoy muy triste".

Trayectoria vital

Hijo de Francisco Saponi, que trabajaba en la Eléctrica, y de Felisa Mendo, José María nació en el número 2 de la calle García Holguín en el seno de una familia de otros tres hermanos: Rafael, Juan y Vicenta. Aquella vivienda donde se crió uno de los exalcaldes más reconocidos de Cáceres, estaba justo enfrente de la Casa Grande, una casa de vecinos donde también se encontraba la fábrica de gaseosas Viuda de Francisco Lancho, que fue junto a La Polar y La Providencia una de las fábricas de gaseosas más famosas de la ciudad.

García Holguín era entonces un barrio muy familiar, donde vivieron los Mellado Durán, Juan Díaz Orozco y Constanza, los Portillo, la familia Salas o los Acedo. Saponi fue uno de esos cacereños de toda la vida, que amaban su ciudad y que tuvo una infancia feliz y de barrio en su Plaza de Italia, a la que siempre llevaba por bandera. José María, como la mayor parte de los niños del barrio, acudió a la escuela de la Montaña, con don Florencio Manzano, don Gabriel Medina, doña Elena don Isidro o don Licerio Granado de maestros.

Los hermanos de José María también fueron muy conocidos. Rafael, que trabajaba en la Eléctrica, se casó con Rosario Olmos, que vivía en la calle Margallo y tuvieron cinco hijos. Vicenta se casó con Diego Galán Chanclón, que tuvo durante muchos años un comercio en San Blas y fueron padres de dos hijas. Juan se casó con Manoli Cortés, trabajó en Iberduero y tuvieron cuatro hijos.

Julia Sergio, su querida esposa

José María se casó con Julia Sergio, una mujer educada, un ser humano excepcional que en los últimos años se ha dedicado por entero a cuidar con mimo y delicadeza a su esposo. Iba un día José María con su amigo Benigno Rey, que era oficial de notaría, y decidieron acudir a un festival benéfico que organizaba la marca La Lechera en el Gran Teatro y que presentaba el locutor Cayetano Polo Polito. De pronto ven pasar a dos chicas, una de ellas llamada Julia, que procedía de Plasencia. Su padre, Manuel Sergio Dorado, se había venido trasladado a Cáceres para trabajar en la Imprenta Sanguino hasta que en la calle Zurbarán montó su propia imprenta, que llevaba su nombre.

Así fue como a los 15 años Julia y José María se conocieron. Se casaron en San Mateo, ella vestida con un traje hecho por Alejandra Navas y él con un traje de media etiqueta confeccionado por Agustín Hinojal, un sastre que tenía su taller en la plaza Mayor, muy cerca del arandel. Lo celebraron en el Hotel Iberia, 95 pesetas costó el cubierto. De luna de miel se fueron a Madrid, Ávila y Toledo, en tren, porque entonces ni había coche ni nada.

José María estudió Educación Física en Madrid y luego se licenció en Derecho. Fue profesor del Padu, del Diocesano y de Magisterio y alcalde de Cáceres entre los años 1995 y 2007 convirtiéndose en el candidato a alcalde más veces votado en la historia de la ciudad. Desde 2012 y en años sucesivos fue columnista de El Periódico Extremadura con su tribuna 'Es decir'.

Julia y José María fueron padres de cuatro hijas: María Victoria, María José, Julia María y Mónica, y abuelos de siete nietos: Víctor, José María, Marta, Sara, Irene, Carlos y Marcos. La pareja comenzó viviendo en una casa alquilada que había en la calle de La Macarena, que estaba situada detrás de la ermita de Las Candelas y que era propiedad del Castañero, un hombre al que llamaban así porque vendía castañas tostadas en la plazuela de la Concepción. En 1973 se compraron su piso en la avenida Virgen de la Montaña, en el que, felices, han continuado su vida. "Julia es lo mejor que le ha pasado a uno", confesaba el exalcalde que vivió en la calle García Holguín, ese barrio de la fábrica de gaseosas donde José María Saponi comenzó a retratar su vida.