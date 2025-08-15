Nuestro pasado

El Hospital Provincial de Cáceres incorpora rayos X en 1926

La modernización sanitaria coincidió con cambios significativos en la prensa regional y la atención médica en la región extremeña

Hospital Provincial de Cáceres en 1926.

Esteban Valero Vizcano

En abril de 1926, el periódico cacereño La Montaña cesó su publicación de manera definitiva. En ese mismo período, Extremadura lanzó su sección titulada ‘Ecos Regionales’, destinada a incluir noticias procedentes de Badajoz.

Periódico cacereño 'La Montaña'.

Reformas en el Hospital Provincial

El 20 de abril se dieron a conocer reformas importantes en el Hospital Provincial, entre las que destacaron la apertura de la casa cuna y la creación de espacios dedicados a la atención infantil, bajo la supervisión del médico Julián Murillo. Finalmente, la modernización también llegó al centro hospitalario con la incorporación de la tecnología de rayos X.

