El Hospital Provincial de Cáceres incorpora rayos X en 1926

En abril de 1926, el periódico cacereño La Montaña cesó su publicación de manera definitiva. En ese mismo período, Extremadura lanzó su sección titulada ‘Ecos Regionales’, destinada a incluir noticias procedentes de Badajoz.

Periódico cacereño 'La Montaña'. / El Periódico Extremadura

Reformas en el Hospital Provincial

El 20 de abril se dieron a conocer reformas importantes en el Hospital Provincial, entre las que destacaron la apertura de la casa cuna y la creación de espacios dedicados a la atención infantil, bajo la supervisión del médico Julián Murillo. Finalmente, la modernización también llegó al centro hospitalario con la incorporación de la tecnología de rayos X.