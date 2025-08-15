Nuestro pasado
El Hospital Provincial de Cáceres incorpora rayos X en 1926
La modernización sanitaria coincidió con cambios significativos en la prensa regional y la atención médica en la región extremeña
En abril de 1926, el periódico cacereño La Montaña cesó su publicación de manera definitiva. En ese mismo período, Extremadura lanzó su sección titulada ‘Ecos Regionales’, destinada a incluir noticias procedentes de Badajoz.
Reformas en el Hospital Provincial
El 20 de abril se dieron a conocer reformas importantes en el Hospital Provincial, entre las que destacaron la apertura de la casa cuna y la creación de espacios dedicados a la atención infantil, bajo la supervisión del médico Julián Murillo. Finalmente, la modernización también llegó al centro hospitalario con la incorporación de la tecnología de rayos X.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Una cereza de 41 milímetros y una picota de 34, las más grandes del Jerte de Cáceres
- Muere atropellado un hombre de Casar de Cáceres cuando iba con su bicicleta: el autor se da a la fuga
- La Guardia Civil logra detener al autor del atropello mortal de Casar de Cáceres
- Un golpe fuerte en la rueda trasera y el ciclista, sin casco: así fue el accidente mortal entre El Gallo y Casar de Cáceres
- Muere José María Saponi, exalcalde de Cáceres
- Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: 'Llevaba casco, reflectante y luces
- Las zamburiñas de un restaurante rural de Cáceres que conquistan a España