Música, arte y talento ciudadano protagonizan la agenda estival de Cáceres

La ciudad ofrece planes culturales para todos los gustos.

El 15 de agosto abrirá el Museo de Cáceres

El Museo de Cáceres, ubicado en la Casa de los Caballos, permanecerá abierto el próximo 15 de agosto de 2025, festividad de la Asunción de la Virgen María. El horario será de 10.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Los visitantes pueden consultar las exposiciones actuales a través de las redes sociales y la página web oficial del museo.

Nueva edición de ‘Encuentra la Música’

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado una nueva edición del festival ‘Encuentra la Música’, que llenará de ritmo y talento femenino la Ciudad Monumental durante todo el mes de agosto. La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, y el concejal de Cultura, Jorge Suárez, han anunciado este ciclo de microconciertos gratuitos, que se celebrarán los sábados 9, 16, 23 y 30 de agosto a las 22.00 horas. Este año, el protagonismo será para las voces femeninas, con propuestas que abarcan desde el flamenco hasta el arpa, pasando por la canción de autor y el musical. El evento mantiene su formato habitual, los conciertos se realizarán en ubicaciones secretas de la ciudad, que se irán revelando a través de las redes sociales del Ayuntamiento.

Concursos de relato, fotografía y cómic

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de Europe Direct Cáceres, ha lanzado una nueva edición de sus concursos de relato breve, fotografía y cómic 2025. Bajo el lema “El futuro de Europa”, se invita a la ciudadanía a reflexionar y mostrar su talento creativo inspirado en los valores y el porvenir del continente europeo. Los concursos están dotados con premios de hasta 1.000 euros y están abiertos a participantes que quieran plasmar su visión sobre Europa a través de la escritura, la imagen o el dibujo.