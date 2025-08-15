Ola de condolencias en Cáceres por la muerte de José María Saponi, su "alcalde"

Desde la Cofradía de los Ramos, al humorista Franquete, la tonadillera Pilar Boyero o el Cáceres de Baloncesto. De dentro y fuera de Cáceres: amigos, políticos, instituciones... Una ola de condolencias ha generado la muerte de José María Saponi, exalcalde de Cáceres, un hombre referente de la política cacereña tras cuyo fallecimiento se han decretado tres días de luto oficial.

"Lamentamos el fallecimiento de José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007. Un gran alcalde y una persona comprometida con su ciudad que deja un gran legado. Desde el PP de Cáceres queremos expresar nuestro pésame a su familia y amigos", han dicho desde el PP provincial.

"Triste noticia para la ciudad de Cáceres. Nos ha dejado José María Saponi, alcalde entre 1995 y 2007 y ex presidente de la Junta Local. Su legado como alcalde y como compañero siempre quedará entre nosotros. Queremos expresar nuestro más sentido pésame a su familia y amigos", han añadido desde la formación local.

También lo ha hecho el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana: "Enorme tristeza tras conocer el fallecimiento de José María Saponi, un hombre comprometido con Cáceres, su ciudad. Mi más sentido pésame a familiares y amigos".

"Mi más sentido pésame para la familia de José María Saponi por su fallecimiento. Una gran pérdida para la familia del Partido Popular", ha dicho el diputado nacional Antonio Cavacasillas.

Mientras, Carlos Sánchez Franco, arquitecto municipal, ha recordado una frase del exalcalde pronunciada en 2003: "Ha habido alcaldes brillantes y mediocres, más preocupados por resolver los problemas de la ciudad, más o menos comprometidos, pero (...) todos han intentado dar lo mejor de ellos mismos por la ciudad y han merecido el respeto y la simpatía de los ciudadanos".

Igualmente se ha expresado el exalcalde del PSOE Luis Salaya: "Hemos perdido a José María Saponi. Un alcalde sin el cual no se entendería nuestra ciudad. Queda su legado en Cáceres y en su gran familia, a la que mando un fuerte abrazo".

Lazo negro en recuerdo de Saponi. / El Periódico Extremadura

Desde la Cofradía de los Ramos se ha emitido este comunicado: "Rogamos vuestra oración por el alma de nuestro hermano José María Saponi Mendo, alcalde de Cáceres de 1995 a 2007. Cofrade de los Ramos desde niño y fiel devoto. En el año 2013 le fue concedido el premio " Palma de Honor". Nuestras condolencias a su esposa Julia, hijas, hermanos, nietos, familiares y amigos. Dale Señor el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Madre Santísima de la Esperanza. Descansa en paz, hermano".

Asimismo, el Cáceres de Baloncesto ha apuntado: "Desde el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de José María Saponi, exalcalde de Cáceres. Transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en estos momentos de dolor. Descanse en paz". Lo mismo ha hecho la Federación Extremeña de Baloncesto: "Triste noticia por el fallecimiento de don José María Saponi, alcalde del Ayuntamiento de Cáceres de 1995-2007. Muy vinculado y aficionado al Baloncesto Cacereño, que tanto colaboró y apoyó a nuestro deporte. Nuestras condolencias a la familia y amigos de esta persona tan especial. DEP"

También la presidenta de la FEMP, García Pelayo, ha trasladado su pésame al ayuntamiento, a su familia y amigos, por el fallecimiento de José María Saponi, alcalde de la ciudad entre los años 1995 y 2007, y miembro de la Junta de Gobierno de la federación".

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha apuntado: "Mi más sentido pésame a la familia de José María Saponi, Alcalde de Cáceres que ha fallecido hoy. Un fuerte abrazo también a todo el Partido Popular de Cáceres por su pérdida. DEP". Asimismo, el expresidente de la Junta, José Antonio Monago, ha lamentado la pérdida y ha recordado la vinculación de Saponi con el exalcalde pacense Miguel Celdrán.

Al igual que el europarlamentario Ignacio Sánchez Amor. "Lamento la muerte del ex alcalde de Cáceres José María Saponi. Tuve la satisfacción de trabajar desde la Junta en muchos proyectos para Cáceres, algunos relacionados con Portugal, y me pareció moderado, cordial y abierto al diálogo. Mis condolencias a familia y al Ayuntamiento de Cáceres".

La primera en reaccionar fue María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura: "Recibo con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de José María Saponi, alcalde de Cáceres durante más de una década y amigo. Su cercanía, entrega y trabajo a favor del municipalismo dejan una huella imborrable en la política extremeña. DEP", ha dicho la dirigente regional.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha asegurado a este diario que "aparte de un gran padre de familia y un gran marido, José María fue un gran municipalista, avanzado a su tiempo, que modernizó la ciudad de Cáceres y que nos enseñó mucho a toda a una generación". De hecho, Mateos fue por primera vez en una lista electoral en 2003, la de Saponi, un hombre que "supo gestionar pensando en los vecinos y que fue capaz de pensar en grande. Hemos perdido -ha concluido- a un gran hombre".

Lo mismo ha hecho el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales: "Lamento profundamente el fallecimiento de José María Saponi. Su compromiso con la ciudad de Cáceres, su talante y su respeto institucional dejan huella para siempre. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la ciudad a la que sirvió con acierto y pasión. Descanse en paz". Morales, en declaraciones a este periódico, visiblemente consternado, ha dicho: "Me ayudó mucho el primer año de Diputación, 1999, cuando Pilar Merchán me enviaba a actos oficiales y no conocía a nadie, siempre me decía: tú Morales conmigo, que te presento a la gente que no conoces".

Igualmente, el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha manifestado: "Hoy nos deja José María Saponi, exalcalde de Cáceres, que dedicó muchos años de su vida a servir a su ciudad. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Descansa en paz". Ha mostrado asimismo sus condolencias el secretario provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina: "Extremadura también la han construido sus alcaldes y alcaldesas. Cada uno desde sus convicciones, pero todos con una defensa cerrada de sus pueblos y ciudades. Saponi forma parte de la historia de la política municipal de este país.Desde ⁦el PSOE de Cáceres, DEP".

Especialmente emotivo ha sido el mensaje de la senadora y exalcaldesa de Cáceres, Elena Nevado del Campo, a quien la noticia de la muerte de su maestro y compañero le ha pillado en Inglaterra. Sin poder contener la emoción ha dicho: "Era excepcional. Estoy muy triste".

El que fuera alcalde de Cáceres, José María Saponi Mendo, ha fallecido esta tarde, según han confirmado fuentes del Partido Popular a este diario. Gobernó con mayoría absoluta en tres legislaturas (1995–1999, 1999–2003 y 2003–2007). Nació el 19 de junio de 1938 y ha dicho adiós a los 87 años tras una intensa vida dedicada a la ciudad a la que consagró con devoción toda su dilatada trayectoria. Licenciado en Derecho y funcionario de carrera, su marcha deja un profundo vacío no solo en las filas de su partido sino también en la sociedad cacereña, donde era querido y respetado. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio San Pedro de Alcántara, donde se celebrará el funeral esta tarde a las 17.30.

Trayectoria vital

Hijo de Francisco Saponi, que trabajaba en la Eléctrica, y de Felisa Mendo, José María nació en el número 2 de la calle García Holguín en el seno de una familia de otros tres hermanos: Rafael, Juan y Vicenta. Aquella vivienda donde se crió uno de los exalcaldes más reconocidos de Cáceres, estaba justo enfrente de la Casa Grande, una casa de vecinos donde también se encontraba la fábrica de gaseosas Viuda de Francisco Lancho, que fue junto a La Polar y La Providencia una de las fábricas de gaseosas más famosas de la ciudad.

García Holguín era entonces un barrio muy familiar, donde vivieron los Mellado Durán, Juan Díaz Orozco y Constanza, los Portillo, la familia Salas o los Acedo. Saponi fue uno de esos cacereños de toda la vida, que amaban su ciudad y que tuvo una infancia feliz y de barrio en su Plaza de Italia, a la que siempre llevaba por bandera. José María, como la mayor parte de los niños del barrio, acudió a la escuela de la Montaña, con don Florencio Manzano, don Gabriel Medina, doña Elena don Isidro o don Licerio Granado de maestros.

Los hermanos de José María también fueron muy conocidos. Rafael, que trabajaba en la Eléctrica, se casó con Rosario Olmos, que vivía en la calle Margallo y tuvieron cinco hijos. Vicenta se casó con Diego Galán Chanclón, que tuvo durante muchos años un comercio en San Blas y fueron padres de dos hijas. Juan se casó con Manoli Cortés, trabajó en Iberduero y tuvieron cuatro hijos.

Julia Sergio, su querida esposa

José María se casó con Julia Sergio, una mujer educada, un ser humano excepcional que en los últimos años se ha dedicado por entero a cuidar con mimo y delicadeza a su esposo. Iba un día José María con su amigo Benigno Rey, que era oficial de notaría, y decidieron acudir a un festival benéfico que organizaba la marca La Lechera en el Gran Teatro y que presentaba el locutor Cayetano Polo Polito. De pronto ven pasar a dos chicas, una de ellas llamada Julia, que procedía de Plasencia. Su padre, Manuel Sergio Dorado, se había venido trasladado a Cáceres para trabajar en la Imprenta Sanguino hasta que en la calle Zurbarán montó su propia imprenta, que llevaba su nombre.

Así fue como a los 15 años Julia y José María se conocieron. Se casaron en San Mateo, ella vestida con un traje hecho por Alejandra Navas y él con un traje de media etiqueta confeccionado por Agustín Hinojal, un sastre que tenía su taller en la plaza Mayor, muy cerca del arandel. Lo celebraron en el Hotel Iberia, 95 pesetas costó el cubierto. De luna de miel se fueron a Madrid, Ávila y Toledo, en tren, porque entonces ni había coche ni nada.

José María estudió Educación Física en Madrid y luego se licenció en Derecho. Fue profesor del Padu, del Diocesano y de Magisterio y alcalde de Cáceres entre los años 1995 y 2007 convirtiéndose en el candidato a alcalde más veces votado en la historia de la ciudad. Desde 2012 en adelante fue columnista de este diario con su tribuna 'Es decir'. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y las banderas ondean a media asta.

Julia y José María fueron padres de cuatro hijas: María Victoria, María José, Julia María y Mónica, y abuelos de siete nietos: Víctor, José María, Marta, Sara, Irene, Carlos y Marcos. La pareja comenzó viviendo en una casa alquilada que había en la calle de La Macarena, que estaba situada detrás de la ermita de Las Candelas y que era propiedad del Castañero, un hombre al que llamaban así porque vendía castañas tostadas en la plazuela de la Concepción. En 1973 se compraron su piso en la avenida Virgen de la Montaña, en el que, felices, han continuado su vida. "Julia es lo mejor que le ha pasado a uno", confesaba el exalcalde que vivió en la calle García Holguín, ese barrio de la fábrica de gaseosas donde José María Saponi comenzó a retratar su vida.